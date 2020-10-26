Найяскравіші та найнезвичайніші автомобілі України показали на одному майданчику

Віталій Сазонов Новини 12:22, 26.10.2020 Оновлено: 12:39, 26.10.2020

На минулих вихідних у Києві відбувся фестиваль автомобільної культури під назвою Motor Beat. На заході показали найнезвичайніші машини, які з'їхалися з усієї України – від тюнінгованих ГАЗ і ЗАЗ до японських JDM-спорткарів.

Фоторепортаж із виставки опублікував сайт TopGir. Відзначається, що на фестивалі представили кілька десятків різноманітних автомобілів – наприклад, радянські авто, перетворені на дрифт-кари, японські класичні машини в стилі стенс, німецькі янгтаймери на заниженій підвісці, сучасні кабріолети, підготовлені для аматорських перегонів тощо.

У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua

Відзначається, що Motor Beat став українською відповіддю американському тюнінг-шоу SEMA, німецькому фестивалю Worthersee і європейському гоночному івенту Raceism. Фестиваль пройшов на майданчику однієї зі столичних СТО.

У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua

Крім показу самих авто, були обрані також найкращі з найкращих автомобілів. Їх розділили на десять номінацій. Найкращим автомобілем фестивалю став Nissan Silvia S15. А ось українській легенді – ЗАЗ-968М – дісталася перемога за найкращий вихлоп.

Nissan Silvia S15 - переможець фестивалю
topgir.com.ua

Переможці Motor Beat 2020

  • Best of show (найкращий автомобіль фестивалю) – Nissan Silvia S15

  • Best interior (найкращий інтер'єр) – Mitsubishi Lancer Evolution

  • Best old school (найкращий ретро-автомобіль) – VW Kafer

  • Best race car (найкращий гоночний автомобіль) – Nissan Z

  • Best exterior (найкращий зовнішній тюнінг) – Lexus IS200

  • Best stance car (найкращий занижений автомобіль) – Audi TT

  • Best exhaust (найкращий вихлоп) – ЗАЗ 968M

  • Best engine visual (найкращий підкапотний простір) – BMW E46

  • Best body & paint (найкращий кузов і фарбування) – VW Beetle

  • Best trunk installation (найкраща інсталяція в багажнику) – Nissan Silvia S15

У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua
У Києві пройшов фестиваль незвичайних авто Motor Beat
topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли дуже рідкісний спорткар Porsche. Загалом було випущено 1 270 таких машин, деякі екземпляри цієї моделі зараз продають по 1 млн доларів.

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