Найяскравіші та найнезвичайніші автомобілі України показали на одному майданчику

На минулих вихідних у Києві відбувся фестиваль автомобільної культури під назвою Motor Beat. На заході показали найнезвичайніші машини, які з'їхалися з усієї України – від тюнінгованих ГАЗ і ЗАЗ до японських JDM-спорткарів.

Фоторепортаж із виставки опублікував сайт TopGir. Відзначається, що на фестивалі представили кілька десятків різноманітних автомобілів – наприклад, радянські авто, перетворені на дрифт-кари, японські класичні машини в стилі стенс, німецькі янгтаймери на заниженій підвісці, сучасні кабріолети, підготовлені для аматорських перегонів тощо.

Відзначається, що Motor Beat став українською відповіддю американському тюнінг-шоу SEMA, німецькому фестивалю Worthersee і європейському гоночному івенту Raceism. Фестиваль пройшов на майданчику однієї зі столичних СТО.

Крім показу самих авто, були обрані також найкращі з найкращих автомобілів. Їх розділили на десять номінацій. Найкращим автомобілем фестивалю став Nissan Silvia S15. А ось українській легенді – ЗАЗ-968М – дісталася перемога за найкращий вихлоп.

Переможці Motor Beat 2020

Best of show (найкращий автомобіль фестивалю) – Nissan Silvia S15

Best interior (найкращий інтер'єр) – Mitsubishi Lancer Evolution

Best old school (найкращий ретро-автомобіль) – VW Kafer

Best race car (найкращий гоночний автомобіль) – Nissan Z

Best exterior (найкращий зовнішній тюнінг) – Lexus IS200

Best stance car (найкращий занижений автомобіль) – Audi TT

Best exhaust (найкращий вихлоп) – ЗАЗ 968M

Best engine visual (найкращий підкапотний простір) – BMW E46

Best body & paint (найкращий кузов і фарбування) – VW Beetle

Best trunk installation (найкраща інсталяція в багажнику) – Nissan Silvia S15

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли дуже рідкісний спорткар Porsche. Загалом було випущено 1 270 таких машин, деякі екземпляри цієї моделі зараз продають по 1 млн доларів.