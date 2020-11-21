Топ найяскравіших моделей авто, історія яких раптово завершилася

Toyota Corolla з'явилася 1966 року та розміняла 12 поколінь. VW Golf вперше показався світові в 1974 році, а сьогодні на ринок вийшов гетчбек восьмої генерації. Не всім моделям пощастило так само.

AutoOboz згадав найяскравіші автомобілі сучасності, що виникли як експеримент або своєрідна данина історії конкретної компанії, але не затрималися на ринку і припинили існування після кількох років продажів. Досі шкода, що автовиробники не наважилися продовжити життя цим незабутнім машинам.

Видатна японська компанія і сьогодні демонструє свій незвичайний інженерний потенціал. Але повторити конструкторський фурор, який в 2003 році вчинила Mazda RX-8, не вдалося досі. Автовиробник поставив перед собою амбітну мету: створити спортивну машину для щоденного використання, яка виявиться практичним і швидким транспортним засобом і водночас зуміє продемонструвати найкращі технічні напрацювання компанії.

Завдання ускладнювалось тим, що Mazda запам'яталася покупцям як демократичний виробник масових автомобілів. Тому виводити на ринок дорогу модель здавалося ризикованим кроком. У продаж RX-8 надійшла за ціною близько $30 000, що цілком відповідало спортивним машинам середнього класу.

Але Mazda пропонувала набагато більше порівняно з конкурентами. RX-8 виглядала як динамічне купе, але отримала четверо дверей і повноцінні чотири крісла плюс місткий багажник. Завдяки незвичайному дизайну спорткар привертає увагу навіть сьогодні і виглядає сучасно – майже 20 років після дебюту! Родзинкою конструкції послугував фірмовий роторний двигун, який вирізнявся високими продуктивними характеристиками, але вийшов досить нересурсним. Тому модель не блищала надійністю і загалом вийшла не надто практичною. Виробництво Mazda RX-8 зупинили 2012 року. Шанувальники цієї японської машини досі чекають на наступника.

У світі, де досить демократичний VW Passat прийнято вважати найбільш статусною легковою моделлю Volkswagen, повнорозмірний представницький седан від цього бренду за $100 000 здається чимось неймовірним. Власне, схоже відреагували і покупці в 2002 році, коли побачили у продажу VW Phaeton за ціною Mercedes S-class.

На момент своєї появи седан Phaeton виявився першою моделлю найвищого представницького класу в лінійці німецького бренду, який завжди був відомий автомобілями середнього сегменту. Звісно, новинка носила іміджевий характер. Але покупці все одно вибирали BMW і Mercedes за ті самі гроші. З цієї причини прийнято вважати, що Phaeton, який протримався у виробництві до 2016 року (модель складали вручну), провалився на ринку. Чи так це насправді?

Насправді ніхто в VW Group не планував робити на розкішному седані касу. Головна мета – розроблення шасі й нового потужного мотора W12 для наступного покоління моделей Bentley. Цим люксовим брендом Volkswagen заволодів на рубежі століть і саме готувався як слід оновити консервативні британські машини. Phaeton, зі свого боку, виявився своєрідним прототипом, за допомогою якого в реальному житті вдалося "обкатати" нові інженерні рішення. З цієї причини модель потрібно було розглядати не як дорогий Passat, а як більш доступний Bentley Continental, який надійшов у продаж через рік після Phaeton з ціною близько $300 000.

У 2008 році перше покоління BMW X6 викликало неймовірно високий інтерес до незвичайних купеподібних кросоверів. Багато виробників задумалися про підготовку схожих моделей. Несподівано в 2009 році виступила Honda зі своїм Crosstour, який, щоправда, не був конкурентом BMW.

Японська компанія не подужала б суперництво з преміальним німецьким авто, та й на підготовку принципово нової моделі не було часу і великого бюджету. Конструктори пішли шляхом найменшого опору і максимально використовували вузли і агрегати популярного седана Honda Accord, на базі якого і побудували незвичайний кросовер Crosstour.

Покупці неоднозначно відреагували на новинку, дизайн сподобався далеко не всім. Але модель звертала на себе увагу і мала незвичний вигляд. На конвеєрі автомобіль протримався до 2015 року, а наступника не отримав досі. У модельному ряду Honda сьогодні немає настільки ж незвичайного автомобіля.

У 2005 році французький Citroen показав ексцентричний седан C6, який посів місце флагмана бренду в сегменті автомобілів бізнес-класу. Завантажена опціями модель за ціною наближалася до 70 000 євро, на борту були найбільш передові розробки, яким позаздрили навіть преміальні німецькі компанії, а дизайн недвозначно натякав, що перед нами транспортний засіб з іншої планети. Власне, автори машини все так і планували.

Citroen відомий як адепт комфортної їзди на пневматичній підвісці – з цією технологією компанія експериментувала ще в першій половині ХХ століття і фактично популяризувала пневмоелементи в підвісках найбільш дорогих представницьких машин. Безпосередньо Citroen C6 отримав найкращі напрацювання в цій сфері, які, на думку багатьох експертів, зробили модель найбільш комфортабельною пропозицією в своєму сегменті.

Крім того, C6 оснастили проривною системою стеження за дорожньою розміткою, яка допомагала утримувати автомобіль у займаній смузі. 15 років тому такий асистент був величезною рідкістю. Але дизайн – це саме те, що нікого не залишило байдужим. Найбільший седан Citroen виглядав елегантно, імпозантно і зовсім фантастично, вирізняючись у дорожньому потоці кожним квадратним сантиметром свого п'ятиметрового кузова.

Виробництво моделі зупинилося в 2012 році. Сьогодні на китайському ринку існує автомобіль з таким самим ім'ям, але ідеологічно і стилістично з оригінальним C6 він не має нічого спільного.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш незвичайні суперкари в історії автопрому. Всі вони виглядали "на мільйон" і здавалися дуже швидкими, але насправді не були потужнішими за середньостатистичний сімейний автомобіль.