Найстрашніший позашляховик у світі продають за $100 000

Латвійська компанія Dartz Motorz створила кілька досить ексцентричних позашляховиків. Один з таких – Dartz Kombat T-98 – виставили на продаж майже за 100 тис. доларів.

Крім стандартних версій, компанія також пропонує броньовані позашляховики. Однак невідомо, чи є конкретний екземпляр одним з таких. Б/у автомобіль подолав 10 тис. км пробігу.

Позашляховик Dartz Kombat T-98 виставили на продаж carakoom.com

Фактично, продукція Dartz є глибоко модернізованими позашляховиками Chevrolet Tahoe з новим кузовом. Проте, за новий Шевроле Тахо просять в два рази менше (в США) – за автомобіль актуальної генерації з гарантією.

Dartz Kombat T-98 – рідкісний автомобіль carakoom.com

Проте, конкретний Dartz Kombat T-98 шукає покупця. Цікаво, що кожен з таких автомобілів створюють за індивідуальним замовленням. Попередній власник обрав білий колір для кузова та чорний для оздоблення салону.

Темний салон контрастує з білим кузовом carakoom.com

Оснащення відповідає американському SUV, на базі якого побудований Kombat T-98: тут є круїз-контроль, клімат-контроль, система стабілізації та асистенти на кшталт попередження зіткнень.

В основі Dartz Kombat T-98 використано старий Chevrolet Tahoe chevrolet.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайну б/у Лада Нива, яку перетворили на пікап та оснастили шістьма колесами.

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