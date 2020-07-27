Найстрашніший у світі Daewoo Lanos прописався в Харкові

У березні цього року в Україні виставили на продаж дуже дивний Daewoo Lanos. Незважаючи на страшний тюнінг, цей автомобіль все ж знайшов нового власника.

Так, на момент продажу у цього Ланоса були номери Кіровоградської області. Тепер же він на харківській реєстрації. Фото автомобіля на нових номерних знаках опублікував Instagram-аккуаунт h_kharkov.

Найдивніший у світі Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

Свого часу про цей Ланосі навіть розповідав популярний автомобільний блогер ArchiLow. У своєму відео "Царство колгоспу, тюнінгу і амбіцій", він відверто був здивований тому, що хтось може купити цей автомобіль (розповідь про цю машину на відео нижче – з 16.38). Але, як виявилося, покупець все ж знайшовся. Спочатку автомобіль продавали за 5000 доларів, але у кінцевому підсумку він пішов за $4000.

Найдивніший у світі Ланос. Фото: instagram.com/h_kharkov

Нагадаємо, від звичайного Ланоса тюнінгований седан відрізняється обвісом з масивними бамперами і крилами, а також передніми фарами від Honda Accord 7 і ліхтарями в стилі старих Ferrari. Крім того, у машини заварені задні ручки, а салон отримав нові сидіння з двокольорового обробкою (у т.ч. алькантарою) і спортивним кермом.

Під капотом також встановлено нестандартний двигун – 2,0-літровий мотор від Opel Calibra потужністю не менше 150 к.с.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

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