Найпрестижнішу Skoda Octavia A8 показали на "живих" фото: як вона виглядає

У Китаї сфотографували нову Skoda Octavia Pro, яка відрізняється від звичайної A8 подовженою колісною базою. Така машина призначена виключно для ринку Піднебесної: місцеві покупці вважають "розтягнуті" автомобілі більш престижними, тому чеська марка вирішила задовольнити їх запит.

Знімки Skoda Octavia з приставкою "Pro" опублікував сайт xcar.com.cn. Відомо, що її колісна база збільшена на 44 мм і складає 2730 мм, а довжина – на 63 мм, тобто налічує 4753 мм. До речі, навіть з таким приростом "Октавія" залишається компактнішою за Superb (колісна база останньої дорівнює 2841 мм).

Skoda подовжила нову "Октавію" xcar.com.cn

Серед інших відмінностей новинки – передній бампер в стилі Octavia RS і роздвоєний вихлоп.

Ззаду автомобіль практично не відрізняється від звичайної версії xcar.com.cn

Моторна гамма Skoda Octavia Pro A8 складається з двох бензинових моторів – 1.2 TSI на 116 сил і 1.4 TSI потужністю 150 к.с. Трансмісія – 6-ступінева "механіка" і 7-діапазонний "робот" DSG на вибір. Привід – тільки передній.

Відзначимо, що в Україні Skoda Octavia A8 з'явилася в листопаді 2020 року. Ціна на автомобіль стартують з позначки 576,9 тис. грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Skoda запустила у виробництво свій перший електричний кросовер. Також компанія показала, як відбувається процес складання нової "Октавії ".