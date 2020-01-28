Найпотужніший Volkswagen Golf 2020 розсекретили до прем'єри: фото

Новітній VW Golf R 2020 року, який представлять офіційно влітку цього року, вже потрапив до фотошпигунів прямо на дорозі без будь-якого камуфляжу.

Цікаво, що зовсім недавно був розсекречений новий Volkswagen Golf GTI восьмого покоління на першому живому фото. Тепер така ж доля спіткала найпотужнішу модифікацію лінійки – Volkswagen Golf R 2020. Як з'ясував OBOZREVATEL, віддача двигуна складе 328 к.с.

Volkswagen Golf R виїхав на дороги загального користування Instagram cochespias

Перед нами новий Фольксваген Гольф в своїй найбільш продуктивній іпостасі. На це натякають чотири патрубки вихлопної системи, які є і у колишнього Golf R. До появи наступника цей автомобіль все ще вважається актуальним.

Фольксваген Гольф 7 R використовує схожі прийоми vw.com

Для порівняння, у VW Golf GTI тільки два патрубки. Незважаючи на те, що Golf R 2020 вперше показався тільки ззаду, ми приблизно знаємо, як виглядає і "обличчя" новинки завдяки зображенню, що просочилося раніше. Виходячи з цього ми можемо зробити висновок, що новинка отримає агресивний передній бампер з великими повітрозабірниками.

Дизайн VW Golf R 2020 майже не є секретом

Крім того, спортивний гетчбек Фольксваген оснастять повнопривідною трансмісією і швидкою КПП з двома зчепленнями.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Volkswagen раптово встановив рекорд з продажу сосисок власного виробництва.

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