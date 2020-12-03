Найпотужніший пікап у світі завоював титул Truck of the Year 2021

Компанія Ram Truck отримала престижний титул американського журналу MotorTrend за новий пікап Ram 1500 TRX

Про це повідомляє прес-служба виробника. Варто зазначити, що з моменту, як 11 років тому підрозділ Dodge з випуску пікапів Ram було виділено в окрему компанію, Ram Truck 6 разів завойовував титул MotorTrend Truck of the Year. У 2019 нагороду отримав Ram 1500, а на початку нинішнього року призу удостоїлося сімейство пікапів Ram Heavy Duty.

Ram 1500 TRX отримала престижний титул американського журналу MotorTrend media.fcanorthamerica.com

Нагадаємо, що пікап Ram 1500 TRX був презентований в серпні нинішнього року та вже встиг зібрати безліч нагород і призів. Крім ефектної зовнішності та багатій комплектації новинка є найпотужнішим серійним пікапом у світі. Під його капотом ховається 711-сильний (523 кВт) 6,2-літровий компресорний мотор HEMI V8, який має крутний момент в 882 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія TorqueFlite.

Ram 1500 TRX – найпотужніший серійний пікап у світі media.fcanorthamerica.com

Від своїх побратимів по сімейству топовий 1500 TRX відрізняється посиленою рамою з високоміцної сталі. Спереду встановлена двохважільна підвіска з кованими важелями, а ззаду – п'ятиважельна конструкція з мостом Dana 60 та електронним блокуванням диференціалу. На розгін до "сотні" пікапу потрібно 4,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 190 км/год.

Інтер'єр Ram 1500 TRX оброблений шкірою і алькантарою media.fcanorthamerica.com

Інтер'єр оздоблений шкірою та алькантарою. У списку оснащення – 6 подушок безпеки, інформаційно-розважальна система з 12-дюймовим сенсорним екраном і навігацією, 900-ватна аудіосистема Harman Kardon з 19 динаміками та камери кругового огляду.

Ram 1500 TRX media.fcanorthamerica.com

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