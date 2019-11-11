Найпотужніший кросовер Mercedes підловили на треку

Спортивний кросовер Mercedes-AMG GLE 63 помічений на тестах на Нюрбургринзі.

Про це повідомляє портал Motor1. Виробник зі Штутгарта планує порадувати любителів спортивних кросоверів нової потужної версією Mercedes-AMG GLE 63.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Перші прототипи новинки помічені на легендарній трасі Нюрбургрінг. Автомобіль оснащений новим 4-літровим мотор V8 з двома турбінами, який змінить колишній 5,5-літровий двигун.

У версії GLE 63 S новий V8 буде розвивати орієнтовно 612 к.с. і 850 Нм крутного моменту. Базова версія без приставки S зможе похвалитися табуном з 571 "конячок", а крутний момент очікується на рівні 750 Нм. Споріднені купеобразного кросовери GLE 63 Coupe і GLE 63 S Coupe отримають аналогічні мотори.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

На розгін до першої сотні нинішній GLE 63 S витрачає 4,1 секунду, а новинка буде явно швидше 4 секунд. Для порівняння, 600-сильний BMW X5 M витрачає на спринт 0-100 км / ч 3,8 с, а максимальна швидкість досягає 290 км / ч з опціонним пакетом M Driver's Package. У 625-сильною версією X5 M Competition показник динаміки на 0,1 с краще.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Дізнатися новий "заряджений" кросовер Mercedes-AMG можна буде за власним аеродинамічного обважування, фірмової облицюванні радіатора з вертикальними планками, новими бамперами з розвиненими повітрозабірниками і більш широким колісних арках.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Як писав OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz готує електромобіль, здатний змагатися з Tesla.

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