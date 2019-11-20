Найпотужніший і найшвидший Toyota RAV4 показали в США

На автошоу в Лос-Анджелесі дебютував гібридний кросовер Toyota RAV4 Prime з підключаємою гібридною установкою.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в США дебютувала найпотужніша і динамічна версія RAV4 за всю історію існування моделі. Вперше над популярним кросовером працювали фахівці спортивного підрозділу Toyota Racing Development (TRD). В результаті вийшов гібридний кросовер з характеристиками спорткара.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

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У порівнянні зі звичайним гібридним RAV4 версія Prime є підзаряджаємим (PHEV) гібридом. Автомобіль оснастили більш потужним мотор-генератором, новою більш продуктивною літій-іонною батареєю. Зокрема, силова установка додала 83 к.с., в результаті 302-сильний Prime є найпотужнішим гібридом в класі. В результаті кросовер здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 5,8 секунди, що рівно на 2 с швидше, ніж звичайний RAV4 Hybrid. (7,8 с). Для порівняння, у RAV4 з 269-сильним 3,5-літровим V6, який випускався з 2006 по 2012 рік, розгін до "сотні" займав 6,3 с.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Виключно на електротязі Prime здатний подолати до 63 км. До речі, за цим показником новинка є абсолютним рекордсменом серед кросоверів з PHEV. Середня витрата палива, за даними виробника, становить всього 2,6 л на 100 км пробігу.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Новинка оснащена повнопривідною трансмісією, підвіскою зі спортивними настройками і відрізняється по дизайну від інших представників сімейства RAV4. Зокрема, автомобіль отримав 18-дюймові диски з оригінальним малюнком, інший дизайн облицювання радіатора, чорні декоративні вставки, передній спойлер і задній дифузор.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

RAV4 Prime оснащується 2,5-літровим 4-циліндровим мотором, який працює по циклу Аткінсона. Він розвиває 176 к.с., як і звичайний RAV4 Hybrid, але за рахунок більш потужного електромотора сумарна віддача силової установки досягає 302 л.с.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Незважаючи на те, що на новинку встановили більш ефективну батарею, це ніяк не відбилося на просторі салону за рахунок того, що вона розташована під підлогою. Крім того, RAV4 Prime отримав модернізовану систему вентиляції і кондиціонування від моделі Prius Prime, яка дозволяє знизити енергетичні втрати і збільшити запас ходу.

Toyota RAV4 Prime toyota.com

Продажі найпотужнішого і швидкого кросовера від Toyota намечені на літо наступного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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