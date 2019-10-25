Найпотужніший гібридний VW Touareg — перша інформація

Нова гібридна модифікація Volkswagen Touareg стане першою моделлю спортивної лінійки R, яка отримала електромотор.

Про це повідомляє CarScoops з посиланням на AutoExpress і слова глави маркетингу VW Юргена Штакманна. Новий кросовер, який заплановано на 2021 рік, стане найпотужнішим в лінійці.

VW Touareg volkswagen.com

Сумарна віддача дволітрового чотирициліндрового турбированного двигуна і електромотора може перевищити 400 к.с.

Крім того, новий "Фольксваген Туарег" виявиться першою моделлю спортивної лінійки R, що отримала гібридну силову установку.

VW Touareg volkswagen.com

Варто відзначити, що гібрид VW Touareg вже існує — в Китаї продають кросовер з 363 к.с. Нова ж модифікація буде потужнішою і отримає спортивні налаштування шасі й КПП.

Очікується, що такий автомобіль вплине на всі потужні моделі Volkswagen, кожна з яких в подальшому може отримати електромотор на додаток до ДВС.

Гібридний VW Touareg PHEV для Китаю volkswagen.com

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