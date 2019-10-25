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25 жовтня • оновлено в 14:10
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Найпотужніший гібридний VW Touareg — перша інформація

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Нова гібридна модифікація Volkswagen Touareg стане першою моделлю спортивної лінійки R, яка отримала електромотор.

Про це повідомляє CarScoops з посиланням на AutoExpress і слова глави маркетингу VW Юргена Штакманна. Новий кросовер, який заплановано на 2021 рік, стане найпотужнішим в лінійці.

VW Touareg

VW Touareg

volkswagen.com

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Сумарна віддача дволітрового чотирициліндрового турбированного двигуна і електромотора може перевищити 400 к.с.

Крім того, новий "Фольксваген Туарег" виявиться першою моделлю спортивної лінійки R, що отримала гібридну силову установку.

VW Touareg

VW Touareg

volkswagen.com

Варто відзначити, що гібрид VW Touareg вже існує — в Китаї продають кросовер з 363 к.с. Нова ж модифікація буде потужнішою і отримає спортивні налаштування шасі й КПП.

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Очікується, що такий автомобіль вплине на всі потужні моделі Volkswagen, кожна з яких в подальшому може отримати електромотор на додаток до ДВС.

Гібридний VW Touareg PHEV для Китаю

Гібридний VW Touareg PHEV для Китаю

volkswagen.com

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини Volkswagen
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