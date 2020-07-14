Найпотужніший автомобіль оснастили кондиціонером для приміщень

Bugatti Chiron – найпотужніший серійний автомобіль у світі. Віддача його 8-літрового двигуна W16 становить 1500 к.с. Такому транспортному засобу необхідний потужний кондиціонер.

Юлія Лемке – творець унікального кондиціонера. Фото: Bugatti

Інженер компанії і доктор технічних наук Юлія Лемке вважає, що кліматична установка Bugatti Chiron здатна ефективно охолодити приміщення площею 80 квадратних метрів. Власне, під керівництвом Лемке і було розроблено кондиціонер для французького гіперкарку.

Технічний фахівець стверджує, що розробка такої кліматичної установки виявилася справжнім викликом. Основна проблема якраз у величезному і потужному двигуні, який знаходиться в межах колісної бази за кріслами та сильно нагріває салон. Внутрішній простір необхідно ефективно охолоджувати, щоб водієві і єдиному пасажиру не було спекотно.

Наступник Bugatti Veyron дебютував у 2016 році Фото: Bugatti

У той же час робота кондиціонера всередині настільки дорогого автомобіля (близько $3 000 000) взагалі не повинна бути помітною для людей. При цьому наявність будь-якого режиму для "розгону" при включенні охолодження неприпустимо. Кліматична установка повинна швидко вмикатися та миттєво оптимізувати внутрішню температуру салону до обраного рівня.

Bugatti Chiron – дуже потужний автомобіль, який необхідно ефективно охолоджувати. Фото: Bugatti

В результаті кондиціонер Bugatti Chiron отримав потужний компресор і два конденсатори. Пристрій здатен видавати потік охолодженого повітря, довжина якого перевищує 9 м. Хоча безпосередньо автомобілю така "протяжність холоду" і не потрібна.

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