Найпотужніша Toyota RAV4 отримала нову зовнішність

Популярний компактний кросовер Toyota RAV4 отримав пакет візуальних доробок Modellista Aero. При цьому тюнингу піддали найпотужнішу модифікацію моделі – гібрид Toyota RAV4 Prime.

Гібридний кросовер Toyota виглядає дуже агресивно. Фото: Modellista

У компанії Modellista розробили для кросовера Тойота РАВ 4 агресивний обвіс з новими переднім і заднім бампером, а також накладками на пороги. На додаток пропонуються ефектні 20-дюймові колісні диски.

Крім того, в рамках додаткового пакету Cool Shine Kit японське тюнінг-ательє, яке постійно розробляє нові проєкти для автомобілів Toyota, може додати хромовані декоративні елементи на кузові.

Додатковий комплект доопрацювань додає хромовані деталі. Фото: Modellista

Також в автомобілі замінили освітлення салону світлодіодними лампами, але на цьому внутрішні обновки закінчилися. Силова установка також не зазнала жодних змін. Гібрид Toyota RAV4 Prime оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л та електромотором. Сумарна віддача становить 306 к.с.

Тюнер також пропонує нові диски для Toyota RAV4. Фото: Modellista

На розгін до 100 км/год автомобілю потрібно приблизно 6 с, а на електротязі гібрид Тойота, що підзаряджається, здатний проїхати близько 90 км.

Всередині обмежилися світлодіодним освітленням. Фото: Modellista

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