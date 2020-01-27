Найпопулярнішим продуктом Volkswagen виявилася сосиска

Volkswagen назвав свій найпопулярніший продукт за 2019 рік. На подив багатьох, ним став не автомобіль, а фірмова сосиска, яку німецька компанія випускає вже як майже півстоліття.

Як стало відомо OBOZREVATEL, минулого року Volkswagen випустив сумарно 6,2 млн автомобілів, тоді як обсяг випуску ковбасок склав 6,8 млн. Причому якщо свої машини VW випускає на 50 заводах, розкиданих по всьому світу, то сосиски – лише на одному підприємстві – ковбасній фабриці, що розташована в рідному для VW місті Вольфбсург.

Фірмові сосиски Volkswagen bild.de

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У наших краях про сосиски Volkswagen мало хто знає, але у Німеччині, та й в цілому в Європі, вони користуються величезним попитом і багатьом припадають до смаку. Це традиційні німецькі ковбаски каррівурст, які німецький автогігант виробляє з 1973 року (хоча самі сосиски VW почав робити ще у 1930-х роках, але саме фірмові з'явилися лише через кілька десятиліть). Спочатку вони випускалися тільки для робітників заводу, але згодом їх стали продавати на внутрішньому ринку, а ще пізніше – закордоном. За минулі роки сосиски VW настільки стали невід'ємною частиною автокомпанії, що навіть отримали свій номер в каталозі запчастин – 199 398 500 A.

Volkswagen currywurst wheelsbywovka.com

До речі, Volkswagen є не єдиним автовиробником, який виготовляє продукти харчування. Наприклад, компанії Bentley і Porsche організували свої пасіки, завдяки яким випускають і продають мед. Щоправда, цей бізнес у них з'явився відносно недавно – у 2019 та 2017 років роках відповідно. У перший рік Benytley продала всього 40 баночок меду, а ось у Porsche вдалося реалізувати набагато більше – 400 кг бджолиного нектару.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Volkswagen готує нову модель, схожу на Porsche Panemera.

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