Найпопулярніший електрокар у світі безкоштовно отримав низку поліпшень

Компанія Tesla несподівано представила оновлену версію найпопулярнішого електрокара у світі на сьогодні. Йдеться про бюджетний седан Model 3. Автомобіль пережив повноцінний рестайлінг, під час якого трохи змінився зовні та отримав покращену "техніку", але водночас зберіг стару ціну.

Як пише Car and Driver, зовні Tesla Model 3 2021 модельного року відрізняється від старого варіанту новими задніми ліхтарями і колесами. Крім того, в оздобленні кузова стало менше хрому – його замінили на чорні матові деталі (наприклад, рамку вікон).

Оновлена Tesla Model 3 Скриншот конфігуратора на офіційному сайті компанії

Також відбулися зміни і в салоні: кермо тепер виконане в новому дизайні і оснащене "розумним" підігрівом, а кришка відсіку центральної консолі відтепер не глянцева, а матова. Крім того, її забезпечили електронним замком: він потрібен для того, щоб злодії в разі проникнення в салон не змогли дістатися до флешки, яка зберігає записи з камер спостереження за автомобілем, що працюють у "режимі очікування". До того ж, замість традиційної пічки на седан встановили тепловий насос, який споживає менше енергії, а багажник уже в базі отримав електропривід.

Салон Tesla Model 3 2021 Tesla

Нарешті, змінився і запас ходу Tesla Model 3. Зокрема, він виріс:

у базовій версії Standard Range Plus – з 402 до 423 км

у середній версії Long Range Dual Motor AWD – з 528 до 568 км

у топовій версії Performance Dual Motor AWD – з 481 до 507 км.

Динаміка у двох перших варіантів залишилася без змін, як і раніше, розгін до "сотні" стаовить 5,3 с 4,2 сек відповідно. А ось топова модифікація скоротила час спринту на 0,1 сек – до 3,1 сек.

Ціна на Tesla Model 3 залишилася такою самою: наприклад, у США він як і раніше коштує від 37 990 доларів. Поставки новинки почнуться найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla Model 3 взимку і влітку.