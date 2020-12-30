Найочікуваніші автомобілі 2021 року: топ моделей

Новий рік традиційно принесе безліч несподіванок. Але дещо піде за планом, про що ми знаємо заздалегідь. Це стосується найбільш гучних автомобільних прем'єр, запланованих на 2021 рік.

AutoOboz дібрав найважливіші моделі, які визначать розвиток автопрому на найближче десятиліття. Кого з них ми побачимо в найближчій перспективі?

Apple Project Titan

Попереджаємо, назва кодова і до виробничого варіанту стосунку не має. Ви можете називати новинку Apple iCar, хоча і це ім'я не можна вважати офіційним. Власне, вже стає зрозуміло, що про машину відомо не так багато.

Попри гостру нестачу точної інформації, новинка від Apple – мабуть, найочікуваніше явище в автопромі 2021 року. Цікаво, що безпосередньо в компанії з Купертіно ніхто не говорив про підготовку автомобіля, а попередня інформація в різних джерелах має суперечливий характер.

Ніхто не знає, якою вийде машина Apple, але художники пропонують варіанти macrumors.com

Насправді, ніхто зараз однозначно не може сказати, що ми чекаємо на конкретний транспортний засіб. Можливо, техногігант розробляє якийсь комплекс компонентів і систем, які можуть стати в нагоді іншим автовиробникам. Йдеться про платформу, батарею і, наприклад, систему повністю автономного водіння. Хай там як, усю правду ми дізнаємося наступного року.

BMW X8

Баварський виробник як ніхто інший знає, як догодити покупцям кросоверами, що користуються неймовірно високим попитом на ринку. Мало того, що кожну легкову модель в компанії вже перетворили на SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилітарний автомобіль), так ще й майже для всіх них існує купеподібна модифікація. Виняток – BMW X7, який є найбільшим позашляховиком бренду.

BMW X8 виявиться найрозкішнішим кросовером бренду carwow.co.uk

Новий X8 виправить цей недогляд і виявиться найбільш дорогим кросовером BMW з цінником близько 200 000 євро в топовій модифікації. Найпотужніше виконання моделі з гібридною силовою установкою запропонує віддачу на рівні 700 к.с., а в розкішному інтер'єрі конструктори передбачать місця для чотирьох. Безперечно, ця прем'єра баварців 2021 року інтригує найбільше.

BMW X7 виступить основою для Х8 BMW

Kia Sportage

Kia Sportage – один із найпопулярніших SUV на українському ринку, тому новинка особливо цікава нашим покупцям. Попри те, що на дорогах автомобіль тестують досить довго, інформації про дизайн не так багато. Є лише сторонні рендери, засновані на шпигунських фото і деякій інсайдерській інформації.

Новий Kia Sportage обіцяє дуже яскравий дизайн AutoExpress

Дизайнери намагаються вгадати зовнішність Kia Sportage AutoExpress

Відомо, що новий Kia Sportage здивує своєю зовнішністю всіх і абсолютно не буде нагадувати інші машини, які є в продажу, – в тому числі й моделі Kia. Дизайнери підготували дуже незвичайне оформлення передньої частини з ефектною оптикою і великими повітрозабірниками. Покупцям запропонують мотори об'ємом від 1,6 до 2,5 л і кілька гібридних силових установок.

Поки Kia Sportage потрапляв на фото лише в маскуванні Autoevolution

Mercedes EQS

Незважаючи на те, що кросовер Mercedes EQC – досить свіжа новинка, про цю машину починають забувати. Позначається пізня активізація німецького виробника в сегменті електромобілів, але в компанії мають намір скоротити розрив. У цьому допоможе флагман лінійки – розкішний Mercedes EQS.

Mercedes EQS виведе виробника на новий рівень Mercedes

EQS досі ховається під камуфляжем Mercedes

Прем'єра відбудеться в 2021 році, у виробництво модель вирушить тоді ж. Поки новинку показували тільки в камуфляжі, тому судити можна хіба що про динамічний силует. Проте, відомо, що серійний електромобіль майже точно повторить концепт Mercedes Vision EQS, який і натякав на появу цієї машини.

Mercedes Vision EQS вирушить на конвеєр майже без змін Mercedes

Офіційна інформація – запас ходу, який заявили на рівні 700 км. Імовірно, цей показник зуміє запропонувати топова модифікація з великою батареєю ємністю щонайменше 100 кВтг. Також відомо, що виробник запатентував для моделі індекси EQS350 і EQS600. Напевно, цифри відображають потужність силових установок (350 і 600 к.с. відповідно), хоча офіційного підтвердження цих даних поки немає. Ми знаємо, що найдорожчий варіант моделі запропонує два електромотори і повний привід.

Renault Logan

Бюджетний седан Dacia Logan третього покоління вже представлений офіційно. Отже незабаром варто чекати прем'єри цієї моделі під брендом Renault – це станеться 2021 року. У мережу вже просочилися перші патентні зображення, які чітко демонструють зміни в дизайні порівняно з румунським оригіналом. Модель Renault отримає інше оформлення передньої частини і корми.

Dacia Logan уже повністю розсекретили Dacia

Із несподіванок – ім'я. Автомобіль називається Renault Taliant. Але, варто зазначити, що так автомобіль буде називатися в країнах Південної Америки. Раніше там машина також назвалася Logan. Тому, можливо, ті ж зміни чекають і на український ринок, коли новинка з'явиться в нашій країні.

Такий вигляд має новий Renault Logan Cochespias

Конкретна машина отримала ім'я Renault Taliant Cochespias

Skoda Fabia

Сегмент компактних гетчбеків зазнає не найкращих часів. Розробка нових автомобілів стає більш дорогим процесом через жорсткі екологічні стандарти та вимоги безпеки, а маржа у випадку з маленькими машинами на цьому тлі знижується. До того ж, покупці все частіше звертають увагу на кросовери, що загрожує вимиранням класичних сегментів.

Поки невідомо, який вигляд матиме нова Skoda Fabia auto.cz

Поява нової Skoda Fabia до останнього залишалася під питанням. Але чеський виробник порадував новинами про підготовку моделі наступної генерації, яка дебютує 2021 року. Новинку побудують на вузлах і агрегатах VW Polo. З моторної гами зникнуть дизельні двигуни, але можна розраховувати на появу гібрида. Практичний універсал залишиться в лінійці.

Дизайнери намагаються уявити новинку в сучасному корпоративному стилі Skoda auto.cz

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про автомобілі, які довгий час перебувають у виробництві та продовжують користуватися високим попитом на ринку. Деяким моделям більш ніж 30 років!