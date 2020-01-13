Найнесподіваніше доступне б/в авто з Польщі: як воно виглядає

Серед численних оголошень про продаж б/в авто у Польщі був знайдений ексклюзив, який може зацікавити чи не кожного автофаната. У Варшаві на продаж виставили одну з найбільш легендарних машин XX століття, причому – за привабливі гроші.

Йдеться про Chevrolet Corvette C3 1979 року випуску, який пропонується за ціною нового бюджетного седана (хетчбека). Відповідне оголошення OBOZREVATEL виявив на популярному ресурсі mobile.de. Автомобіль оцінений у 9800 євро, що при середній ринковій ціні спорткара у 20 000 євро є досить привабливою пропозицією.

Chevrolet Cotvette C3 Скріншот сайту mobile.de

В оголошенні зазначається, що Corvette C3 перебуває в хорошому стані, двигун і трансмісія були відремонтовані, "гальма працюють відмінно".

Опис Chevrolet Cotvette C3 Скріншот сайту mobile.de

Втім, деякі роботи над машиною все ж потрібно провести: довести до розуму інтер'єр та зробити незначне фарбування кузова (при цьому важливо зауважити, що авто не іржаве).

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Chevrolet Cotvette C3 mobile.de

Зазначений пробіг спорткара – 3000 км, але, судячи з потертого салону, мається на увазі не оригінальний пробіг, а той, який машина наїздила вже після капремонту агрегатів.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли старий Mercedes, який згодом продали за 800 000 доларів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!