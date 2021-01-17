Найнебезпечніший суперник Tesla: що робив Fisker раніше і що буде далі

Генрік Фіскер – талановитий автомобільний дизайнер, який тепер вирішив скласти серйозну конкуренцію електромобілям Tesla силами власної компанії Fisker. Знову.

AutoOboz згадав найкращі проєкти Фіскера та підготувався зустрічати перспективні розробки, що вкотре обіцяють перевернути автомобільний світ.

У 2003 році з'явився Aston Martin DB9 – розкішне британське купе класу GT (Gran Turismo – авто для швидких і комфортних подорожей на великі дистанції). Генрік Фіскер брав безпосередню участь у створенні образу машини. Почати варто з того, що через майже 20 років Aston Martin DB9 має дуже сучасний вигляд. Підозрюємо, запас міцності його стилістики витримає ще щонайменше стільки ж.

В основу дизайну DB9 лягли традиційні пропорції, які змусили машину природно подобатися майже кожному, хто її бачить. Звісно, тут є й інші дизайнерські хитрощі, але ми точно розпізнаємо не всі – Фіскер дуже тонко та професійно вловив "золоту середину", охопивши забаганки широкого кола автомобілістів, і створив справді красиву елегантну модель. Відмінна робота. До того ж такий підхід продовжиться і в інших роботах дизайнера.

Паралельно з роботою на "великий" автопром, данський автостиліст розвивав власний бренд Fisker. У період 2005-2007 років компанія представляла собою певне тюнінг-ательє для спортивних машин. Та рівень доробок був набагато вищий порівняно з іншими подібними підприємствами. Купе Fisker Latigo CS побудували на базі BMW 6-series, а родстер Fisker Tramonto створили на основі Mercedes SL.

До того ж автомобілі отримали унікальні кузови – зовні майже ніхто не міг припустити, що всередині ховаються машини німецького походження. Однак інтер'єри видавали своїх "донорів". Справедливості заради варто зазначити, що у Fisker Automotive розщедрилися на куди більш вишукане шкіряне оздоблення, ніж пропонували BMW і Mercedes.

Генрік Фіскер намалював для своїх спорткарів дійсно красиві кузови, які окремими елементами нагадували той самий Aston Martin DB9 – дизайнерська спадкоємність проглядалася чітко. Проте краса не зробила купе і родстер популярними – сумарно Latigo CS і Tramonto виготовили менш ніж 20 екземплярів. Тому в глобальному плані ці моделі мають імовірно естетичну цінність.

Fisker Karma – автомобіль, про який ви, можливо, чули, але вже забули. Щоб розуміти масштаб і резонанс, подумайте про Tesla. Саме такими амбіціями віяло від Karma, коли ця машина з'явилася 2009 року. Приблизно саме тоді почалася розробка Tesla Model S – потенційного суперника. Тож формально саме компанія Fisker голосно заявила про можливості електрифікації розкішних спортивних авто. Тоді Ілону Маску доводилося наздоганяти Фіскера.

Безпосередньо Fisker Karma не був 100-відсотковим електрокаром, а пропонував гібридні технології. Тандем двигуна внутрішнього згоряння та електромотора і сьогодні здається хорошою ідеєю. До того ж у сегменті суперкарів подібні технології застосовуються дедалі частіше. Але близько десяти років тому красивий, потужний, швидкий і бажаний автомобіль з електричним мотором на борту видавався дуже сміливою ідеєю. Багато в чому саме тому Fisker Karma зумів прикувати до себе увагу громадськості й преси.

На додаток до всього, машина несла прапор екологічності за допомогою оздоблення салону якісною, але штучною шкірою. Водночас в інтер'єрі траплялися панелі з натурального дерева. Проте лише з тих рослин, що вже загинули, – наприклад, у лісових пожежах.

Незважаючи на ажіотажний запуск моделі, Fisker Karma швидко розгубив покупців. Компанія занурилася у величезні для невеликого виробника борги перед постачальниками обладнання та комплектацій, а надійність Karma не мала нічого спільного з автомобілями для щоденної експлуатації. Складання зупинили 2012 року – якраз до моменту виходу серійної Tesla Model S. Однак Фіскер вирішив рухатися далі.

Наступний амбітний проєкт – ціла лінійка електромобілів Fisker. Первістка вже показали – компактний кросовер Fisker Ocean. Розробник врахував попередні помилки і цього разу запропонував практичну модель більш масового класу. До того ж виглядає Ocean набагато краще за потенційних суперників від Tesla і Volkswagen. Але є проблема – крім розпливчастих обіцянок про запас ходу (близько 400 км) і приблизної ціни ($30 000-40 000) жодної конкретики про модель немає.

З огляду на все, технічна частина електромобіля ще не готова. У Fisker зараз розглядають партнера для розробки – ним може виявитися той самий Volkswagen. Паралельно дизайнер уже натякнув на наступну новинку першим зображенням, що інтригує. Це пікап, який, найімовірніше, розділить "начинку" з Ocean. Звичайно, що деталі про цю машину також невідомі.

Але Генрік Фіскер усе ж зумів привернути до себе увагу – вкотре за свою яскраву кар'єру. Поки все має оптимістичний вигляд. Будемо сподіватися, що дизайнеру вдасться знайти інвесторів для створення сильного і небезпечного суперника Tesla. Багато експертів галузі бачать у цій ролі саме Fisker Automotive.

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