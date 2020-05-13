Найнадійніші, та й взагалі круті: 10 кращих авто сучасності

Британське видання Carbuyer провело опитування серед власників нових авто і з'ясувало, які машини найкращі. У дослідженні брали участь машини, чий вік становить до 1 року.
Експерти журналу зібрали тисячі выдгуків від власників, які оцінили свої автомобілі за 31 критерієм у 9 окремих категоріях: це відповіді на питання, які стосуються динаміки автомобіля, зручності салону, легкості використання сучасних технологій, зокрема, електронних асистентів, а також надійності ТС в цілому. Потім ці дані були зіставлені, проаналізовані та використані для створення повної картини того, наскільки задовільними є актуальними на сьогоднішній день нові автомобілі. Нарешті, з отриманих даних був складений список ТОП-10 найкращих авто. Також окремо було складено рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків – зараз сегмент SUV є найпопулярнішим і швидко зростаючим у всьому світі.
carbuyer.co.uk
Загалом до рейтингу потрапило 85 нових автомобілів, який зараз перебувають у продажу – це машини самих різних класів, від сіті-карів до позашляховиків. Електромобілі та гібриди, зрозуміло, теж бралися до уваги.
10 найнадійніших авто сучасності
Kia Sorento (відсоток задоволеності – 92,05%)
Peugeot 3008 (92,04%)
Lexus RX (91,98%)
Kia Niro (91,82%)
Mazda CX-5 (91,75%)
Skoda Kodiaq (91,73%)
Toyota Corolla (91,71%)
Lexus IS (91,64%)
Hyundai Ioniq (91,61%)
Skoda Superb (91,59%)
Kia Sorento - переможець загального рейтингу
KIA
10 найнадійніших кросоверів сучасності
Volvo XC40 (оцінка 98%)
Subaru Outback (97,24%)
Lexus RX (96,6%)
Peugeot 3008 (96,09%)
Toyota CH-R (95,95%)
SEAT Arona (95,88%)
Lexus NX (95,74%)
Toyota RAV4 (95,71%)
Subaru XV (95,66%)
Mazda CX-5 (95,52%)
Volvo XC40 - лідер рейтингу SUV
Volvo
Раніше OBOZREVATEL назвав Названо кращі б / у автомобілі до 4000 доларів.
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