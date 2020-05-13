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14 травня • оновлено в 16:52
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Найнадійніші, та й взагалі круті: 10 найкращих авто сучасності

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Британське видання Carbuyer провело опитування серед власників нових авто і з'ясувало, які машини найкращі. У дослідженні брали участь машини, чий вік становить до 1 року.

Експерти журналу зібрали тисячі выдгуків від власників, які оцінили свої автомобілі за 31 критерієм у 9 окремих категоріях: це відповіді на питання, які стосуються динаміки автомобіля, зручності салону, легкості використання сучасних технологій, зокрема, електронних асистентів, а також надійності ТС в цілому. Потім ці дані були зіставлені, проаналізовані та використані для створення повної картини того, наскільки задовільними є актуальними на сьогоднішній день нові автомобілі. Нарешті, з отриманих даних був складений список ТОП-10 найкращих авто. Також окремо було складено рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків – зараз сегмент SUV є найпопулярнішим і швидко зростаючим у всьому світі.

Найнадійніші, та й взагалі круті: 10 кращих авто сучасності

carbuyer.co.uk

Загалом до рейтингу потрапило 85 нових автомобілів, який зараз перебувають у продажу – це машини самих різних класів, від сіті-карів до позашляховиків. Електромобілі та гібриди, зрозуміло, теж бралися до уваги.

10 найнадійніших авто сучасності

  1. Kia Sorento (відсоток задоволеності – 92,05%)

  2. Peugeot 3008 (92,04%)

  3. Lexus RX (91,98%)

  4. Kia Niro (91,82%)

  5. Mazda CX-5 (91,75%)

  6. Skoda Kodiaq (91,73%)

  7. Toyota Corolla (91,71%)

  8. Lexus IS (91,64%)

  9. Hyundai Ioniq (91,61%)

  10. Skoda Superb (91,59%)

Kia Sorento - переможець загального рейтингу

Kia Sorento - переможець загального рейтингу

KIA

10 найнадійніших кросоверів сучасності

  1. Volvo XC40 (оцінка 98%)

  2. Subaru Outback (97,24%)

  3. Lexus RX (96,6%)

  4. Peugeot 3008 (96,09%)

  5. Toyota CH-R (95,95%)

  6. SEAT Arona (95,88%)

  7. Lexus NX (95,74%)

  8. Toyota RAV4 (95,71%)

  9. Subaru XV (95,66%)

  10. Mazda CX-5 (95,52%)

Volvo XC40 - лідер рейтингу SUV

Volvo XC40 - лідер рейтингу SUV

Volvo

Раніше OBOZREVATEL назвав Названо кращі б / у автомобілі до 4000 доларів.

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Автор
Віталій Сазонов
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