Найнадійніші, та й взагалі круті: 10 кращих авто сучасності

Британське видання Carbuyer провело опитування серед власників нових авто і з'ясувало, які машини найкращі. У дослідженні брали участь машини, чий вік становить до 1 року.

Експерти журналу зібрали тисячі выдгуків від власників, які оцінили свої автомобілі за 31 критерієм у 9 окремих категоріях: це відповіді на питання, які стосуються динаміки автомобіля, зручності салону, легкості використання сучасних технологій, зокрема, електронних асистентів, а також надійності ТС в цілому. Потім ці дані були зіставлені, проаналізовані та використані для створення повної картини того, наскільки задовільними є актуальними на сьогоднішній день нові автомобілі. Нарешті, з отриманих даних був складений список ТОП-10 найкращих авто. Також окремо було складено рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків – зараз сегмент SUV є найпопулярнішим і швидко зростаючим у всьому світі.

carbuyer.co.uk

Загалом до рейтингу потрапило 85 нових автомобілів, який зараз перебувають у продажу – це машини самих різних класів, від сіті-карів до позашляховиків. Електромобілі та гібриди, зрозуміло, теж бралися до уваги.

10 найнадійніших авто сучасності

Kia Sorento (відсоток задоволеності – 92,05%) Peugeot 3008 (92,04%) Lexus RX (91,98%) Kia Niro (91,82%) Mazda CX-5 (91,75%) Skoda Kodiaq (91,73%) Toyota Corolla (91,71%) Lexus IS (91,64%) Hyundai Ioniq (91,61%) Skoda Superb (91,59%)

Kia Sorento - переможець загального рейтингу KIA

10 найнадійніших кросоверів сучасності

Volvo XC40 (оцінка 98%) Subaru Outback (97,24%) Lexus RX (96,6%) Peugeot 3008 (96,09%) Toyota CH-R (95,95%) SEAT Arona (95,88%) Lexus NX (95,74%) Toyota RAV4 (95,71%) Subaru XV (95,66%) Mazda CX-5 (95,52%)

Volvo XC40 - лідер рейтингу SUV Volvo

Раніше OBOZREVATEL назвав Названо кращі б / у автомобілі до 4000 доларів.

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