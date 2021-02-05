Найнадійніші позашляховики, які майже не ламаються: що треба знати про моделі

На бездоріжжі автомобілісти звикли цінувати потужність і прохідність машини. Ще важлива практичність, щоб у багажник вмістилося необхідне спорядження. Але в основі стоїть надійність.

AutoOboz зібрав найнадійніші позашляховики, які гідно показують себе не тільки в багнюці, але й на асфальті в повсякденному житті. Покупці ганяються саме за такими машинами.

Land Rover Defender

Легендарний британський позашляховик з'явився 1948 року. Відтоді без принципових змін, які здебільшого зачіпали дизайн та опції підвищення комфорту, виготовлявся донедавна, поки на ринок не вийшов абсолютно новий наступник.

Ентузіасти полюбили класичний Land Rover Defender за перевірену конструкцію, надійність і витривалість Land Rover

Сучасний Land Rover Defender на вигляд зовсім інший і сильно змінився з технічної точки зору Land Rover

Mercedes G-class

Квадратний "Гелендваген" – сьогодні радше модна міська іграшка, ніж використовуваний за призначенням позашляховик. Та моделі першої серії не мали нічого спільного з сучасним G-class. Звісно, ті авто були найнадійнішими. Проте й актуальний автомобіль не завдасть клопоту, якщо вчасно його обслуговувати.

За старий Mercedes G-class доведеться багато заплатити, але він майже не ламається Mercedes

Новий Mercedes G-class теж дуже дорогий, але й оснащений автомобіль за останнім словом техніки Mercedes

Jeep Grand Cherokee

Знаменитий позашляховик – простий і дуже функційний автомобіль із легким нальотом преміального шику. Це стосується моделі будь-якої генерації. Але більш ранні зразки, звісно, кращі, бо прості та надійні.

У будь-якому поколінні Jeep Grand Cherokee має чудовий вигляд і дуже надійний Jeep

Chevrolet Tahoe

Тут ситуація схожа з Jeep Grand Cherokee. Але Tahoe заходить трохи з іншого боку. Будучи не менш надійним і невибагливим, цей позашляховик пропонує просторий інтер'єр, місткий багажник і багате оснащення.

Tahoe – один із улюблених позашляховиків американців Chevrolet

Можна купити будь-який Chevrolet Tahoe – він не розчарує Chevrolet

Nissan Patrol

Patrol – справжня класика поїздок бездоріжжям. Важко знайти умови, з якими цей автомобіль не зміг би впоратися. Старі моделі особливо запитані ентузіастами через неймовірну надійність.

Класичні Nissan Patrol дуже шановані в колі ентузіастів, але рідко зтрапляються і досить дороги Nissan

Toyota Land Cruiser

Геній цього позашляховика полягає в тому, що первинний задум збережено навіть в актуальній генерації під товстим шаром сучасного обладнання. Новий Land Cruiser так само надійний, як і будь-який старий автомобіль, тільки підвищуються вимоги до уважного обслуговування.

Toyota Land Cruiser – улюбленець величезної кількості автомобілістів Toyota

Сьогодні Toyota Land Cruiser – розкішний позашляховик Toyota

Mitsubishi Pajero

Pajero є такою ж легендою, як і Land Cruiser. Але машина трохи менша й дешевша. Здається, Mitsubishi має намір відмовитися від цієї моделі і не розробляти наступника. Отже, навіть сучасні зразки скоро стануть класикою.

Актуальне покоління Mitsubishi Pajero застаріло, а молодого наступника в нього немає Mitsubishi

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші кроссовери сучасності, які коштують від $4000. Їх не можна назвати позашляховиками, але головний козир – низька ціна.