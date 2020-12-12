Найнадійніші кросовери, які майже не ламаються: ТОП авто

Кросовери сьогодні на піку форми. У всякому разі, про це говорять продажі, адже SUV продовжують витісняти з ринку звичні седани.

У різноманітті моделей легко заплутатися, але AutoOboz зібрав найнадійніші кросовери, які рідше за інших створюють проблеми своїм власникам. Завдяки цьому з вибором буде визначитися простіше.

Audi Q2

Компактний кросовер Q2 – експеримент для німецького бренду, який стартував 2016 року. З огляду на все, досить успішно, адже автомобіль вийшов надійним. Добре, що вибрати можна як серед старих екземплярів, так і купити нову машину.

Q2 має стильний вигляд, ще й досить надійний. Audi

Маленький кросовер Q2 виявився невибагливим. Audi

Audi Q5

Перше покоління Audi Q5 з'явилося 2008 року. Кросовер буквально увірвався в швидкозростальний сегмент і вже добре запам'ятався покупцям. Здається, що Q5 був із нами завжди. Особливо надійна модель у категоріях 7- і 9-річних авто.

Середньорозмірна Audi Q5 – практичний і надійний кросовер. Audi

На вторинному ринку є хороші екземпляри. Audi

BMW X1

Порівняно з актуальним корпоративним стилем баварського бренду, перший BMW X1 (2009) має досить консервативний вигляд. До того ж власники дуже задоволені надійністю машини, що теж велика рідкість.

За допомогою Х1 компанія прийшла в новий для себе сегмент. BMW

Перший Х1 сподобався покупцям. BMW

Mazda CX-3

Mazda CX-3 – досі актуальна модель, яка хіба що встигла зазнати невеликого фейсліфтінгу. Отже, не обов'язково звертати увагу на новий екземпляр – можна купити старе авто в хорошому стані. Трирічні кросовери працюють цілком непогано.

CX-3 – незвичайний і надійний кросовер. Mazda

Найкомпактніший кросовер Mazda все ще можна купити новим. Mazda

Mercedes GLK

Назву цієї моделі все майже забули – наступника називають GLC. Коли GLK з'явився близько 10 років тому, багатьох новинка здивувала. Дехто навіть припускав, що це новий "Гелендваген". Насправді компанія створила середньорозмірний кросовер із брутальним дизайном, який дуже сподобався покупцям.

Mercedes GLK не лише виглядав міцно, але ще і виявився надійним. Mercedes-Benz

Історія імені GLK не була довгою. Mercedes-Benz

Mercedes GLC

Цікаво, що друге покоління GLK, яке отримало ім'я GLC, також виявилося успішною моделлю. У всякому разі, машина все ще нова, але трирічні екземпляри не можна охарактеризувати серйозними проблемами.

Поки GLС демонструє себе як надійний автомобіль. Mercedes-Benz

Mercedes GLС виявився гідним наступником для GLK. Mercedes-Benz

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX – справжній довгожитель. На деяких ринках відомий під ім'ям Mitsubishi Outlander Sport. Але всюди власники погоджуються, що модель надійна. За довгий життєвий цикл цей японський компактний кросовер зазнав три рестайлінги. Останній зробив зовнішній вигляд набагато свіжішим і гарантував ще кілька років виробництва.

Маленький кросовер ASX досі актуальний. Mitsubishi

ASX все ще продається в салонах, а на вторинному ринку можна знайти і 10-річні екземпляри. Mitsubishi

Porsche Macan

Porsche загалом створює доволі надійні автомобілі. Авжеж, варто робити поправку на преміальний сегмент примхливих моделей, але в межах жанру із цими німецькими суперкарами все в порядку. Один із найбільш практичних – кросовер Macan – радує покупців рідкісними поломками. Головне, не економити на обслуговуванні.

Останнім часом компанія Porsche захопилася повсякденними автомобілями. Porsche

Дорогий Porsche Macan виявився досить надійним. Porsche

VW Touareg

Повнорозмірний кросовер Touareg є найбільш преміальною моделлю Volkswagen і дуже популярним автомобілем. Десятирічні екземпляри все ще на ходу і у відмінному стані, обходячи в цих питаннях набагато дешевші машини.

Touareg – великий, преміальний та надійний кросовер. Volkswagen

Покупці гідно оцінили цю модель Volkswagen

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