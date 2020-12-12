Найнадійніші кросовери, які майже не ламаються: ТОП авто

Кросовери сьогодні на піку форми. У всякому разі, про це говорять продажі, адже SUV продовжують витісняти з ринку звичні седани.

У різноманітті моделей легко заплутатися, але AutoOboz зібрав найнадійніші кросовери, які рідше за інших створюють проблеми своїм власникам. Завдяки цьому з вибором буде визначитися простіше.

Компактний кросовер Q2 – експеримент для німецького бренду, який стартував 2016 року. З огляду на все, досить успішно, адже автомобіль вийшов надійним. Добре, що вибрати можна як серед старих екземплярів, так і купити нову машину.

Перше покоління Audi Q5 з'явилося 2008 року. Кросовер буквально увірвався в швидкозростальний сегмент і вже добре запам'ятався покупцям. Здається, що Q5 був із нами завжди. Особливо надійна модель у категоріях 7- і 9-річних авто.

Порівняно з актуальним корпоративним стилем баварського бренду, перший BMW X1 (2009) має досить консервативний вигляд. До того ж власники дуже задоволені надійністю машини, що теж велика рідкість.

Mazda CX-3 – досі актуальна модель, яка хіба що встигла зазнати невеликого фейсліфтінгу. Отже, не обов'язково звертати увагу на новий екземпляр – можна купити старе авто в хорошому стані. Трирічні кросовери працюють цілком непогано.

Назву цієї моделі все майже забули – наступника називають GLC. Коли GLK з'явився близько 10 років тому, багатьох новинка здивувала. Дехто навіть припускав, що це новий "Гелендваген". Насправді компанія створила середньорозмірний кросовер із брутальним дизайном, який дуже сподобався покупцям.

Цікаво, що друге покоління GLK, яке отримало ім'я GLC, також виявилося успішною моделлю. У всякому разі, машина все ще нова, але трирічні екземпляри не можна охарактеризувати серйозними проблемами.

Mitsubishi ASX – справжній довгожитель. На деяких ринках відомий під ім'ям Mitsubishi Outlander Sport. Але всюди власники погоджуються, що модель надійна. За довгий життєвий цикл цей японський компактний кросовер зазнав три рестайлінги. Останній зробив зовнішній вигляд набагато свіжішим і гарантував ще кілька років виробництва.

Porsche загалом створює доволі надійні автомобілі. Авжеж, варто робити поправку на преміальний сегмент примхливих моделей, але в межах жанру із цими німецькими суперкарами все в порядку. Один із найбільш практичних – кросовер Macan – радує покупців рідкісними поломками. Головне, не економити на обслуговуванні.

Повнорозмірний кросовер Touareg є найбільш преміальною моделлю Volkswagen і дуже популярним автомобілем. Десятирічні екземпляри все ще на ходу і у відмінному стані, обходячи в цих питаннях набагато дешевші машини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші гетчбеки. Ці моделі рідко турбують власників серйозними поломками.