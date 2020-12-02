Найнадійніші автомобілі: топ гетчбеків, з якими немає проблем

Стас Сіділєв Новини 06:15, 2.12.2020

Гетчбеки є одним з найбільш універсальних типів легкового транспорту. До того ж, такі машини дуже популярні на ринку. Але, як завжди, важливим є питання надійності.

AutoOboz зібрав популярні гетчбеки, які не турбують своїх власників серйозними поломками і є досить надійними автомобілями. При цьому можна вибрати як нові моделі, так і вживані екземпляри.

Audi A3

Цей німецький гетчбек є однією з улюблених європейських моделей. Причини – надійність, стильний дизайн, багате оснащення та преміальний імідж Audi. Фактично, тут є все, що і у VW Golf (на базі якого і заснована А3), але трохи якісніше і трохи дорожче.

Audi A3
Audi
Audi A3
Audi
Audi A3
Audi

Hyundai i30

Історія Hyundai i30 почалася в 2007 році, коли з'явилося перше покоління моделі. У той час корейська компанія активно набирала обертів і демонструвала амбіції майже у всіх класах. Компактні гетчбеки – дуже складний сегмент, який виявився черговою метою Hyundai. Сьогодні i30 існує вже в третьому поколінні і відмінно себе демонструє.

Hyundai i30.
Hyundai
Hyundai i30.
Hyundai

Mazda 2

Японці обожнюють компактні автомобілі. Це пов'язано і з невеликим вільним простором в містах, і з податковими послабленнями. Отже, такі машини повинні добре себе почувати серед європейських моделей, які також пропонують невеликі розміри в поєднанні з практичними рішеннями. Mazda 2 в міру екзотична, дуже надійна і добре виглядає. На домашньому ринку буває навіть повнопривідною!

Mazda 2.
Mazda
Mazda 2.
Mazda
Mazda 2.
Mazda

Mercedes-Benz A-class

Німецький гетчбек займає верхню позицію свого сегменту і змагається на ринку з такими моделями, як BMW 1 Series і Audi A3. Як завжди, ролі в цій преміальній "компанії" чітко поділені: якщо Mercedes пропонує елегантні моделі, то BMW, наприклад, традиційно робить ставку на спортивний характер. Безпосередньо A-class (особливо у віці 5-6 років) є досить надійним авто.

Mercedes-Benz A-class.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz A-class.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz A-class.
Mercedes-Benz

Opel Karl

Karl – доволі рідкісна сьогодні пропозиція в сегменті міських автомобілів. Це дуже маленький автомобіль з довжиною близько 3,7 м, від подібних моделей виробники останнім часом відмовляються. Якщо тільки не запропонувати покупцям стильний, практичний і надійний гетчбек, яким і виявився маленький Opel Karl. Виглядає машина просто, проте власників не засмучує.

Opel Karl.
Opel
Opel Karl.
Opel
Opel Karl.
Opel

VW Golf

Один з кращих і найпопулярніших європейських автомобілів не міг не потрапити до списку найнадійніших гетчбеків. Volkswagen Golf, особливо в шостому поколінні, вийшов дуже вдалою пропозицією. Він не був дешевим новим, для покупки на вторинному ринку також доведеться накопичити коштів. Але автомобіль порадує надійністю і не завдасть великих проблем – особливо в разі базових моторів і механічної КПП.

VW Golf.
VW
VW Golf.
VW
VW Golf.
VW

VW Golf Plus

Зручно, що Golf існує в декількох варіаціях. Для тих, кому потрібен максимально практичний автомобіль в компактному кузові, існує модель з приставкою Plus. Переваги (в тому числі надійність) ті ж, що і в стандартному Golf. Але салон – практичніший, а дизайн – простіший.

VW Golf Plus.
VW
VW Golf Plus.
VW
VW Golf Plus.
VW

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найнадійніші автомобілі, які обрали німецькі фахівці. Машини розподілили за віковими категоріями та перевірили мільйони примірників.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Угорці Закарпаття пояснили, чому українські депутати заспівали гімн чужої країни

Зіркового фотографа Ктиторчука запідозрили у зґвалтуванні 12-річної і груповому розбещенні дітей: нові подробиці скандалу

СБУ взялася за депутатів на Закарпатті, які співали гімн Угорщини

Рубан запропонував відкривати метро в Києві двічі на день у разі локдауну

Підприємці пішли маршем по центру Києва: Хрещатик перекрито