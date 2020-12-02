Найнадійніші автомобілі: топ гетчбеків, з якими немає проблем

Гетчбеки є одним з найбільш універсальних типів легкового транспорту. До того ж, такі машини дуже популярні на ринку. Але, як завжди, важливим є питання надійності.

AutoOboz зібрав популярні гетчбеки, які не турбують своїх власників серйозними поломками і є досить надійними автомобілями. При цьому можна вибрати як нові моделі, так і вживані екземпляри.

Audi A3

Цей німецький гетчбек є однією з улюблених європейських моделей. Причини – надійність, стильний дизайн, багате оснащення та преміальний імідж Audi. Фактично, тут є все, що і у VW Golf (на базі якого і заснована А3), але трохи якісніше і трохи дорожче.

Audi A3 Audi

Audi A3 Audi

Audi A3 Audi

Hyundai i30

Історія Hyundai i30 почалася в 2007 році, коли з'явилося перше покоління моделі. У той час корейська компанія активно набирала обертів і демонструвала амбіції майже у всіх класах. Компактні гетчбеки – дуже складний сегмент, який виявився черговою метою Hyundai. Сьогодні i30 існує вже в третьому поколінні і відмінно себе демонструє.

Hyundai i30. Hyundai

Hyundai i30. Hyundai

Mazda 2

Японці обожнюють компактні автомобілі. Це пов'язано і з невеликим вільним простором в містах, і з податковими послабленнями. Отже, такі машини повинні добре себе почувати серед європейських моделей, які також пропонують невеликі розміри в поєднанні з практичними рішеннями. Mazda 2 в міру екзотична, дуже надійна і добре виглядає. На домашньому ринку буває навіть повнопривідною!

Mazda 2. Mazda

Mazda 2. Mazda

Mazda 2. Mazda

Mercedes-Benz A-class

Німецький гетчбек займає верхню позицію свого сегменту і змагається на ринку з такими моделями, як BMW 1 Series і Audi A3. Як завжди, ролі в цій преміальній "компанії" чітко поділені: якщо Mercedes пропонує елегантні моделі, то BMW, наприклад, традиційно робить ставку на спортивний характер. Безпосередньо A-class (особливо у віці 5-6 років) є досить надійним авто.

Mercedes-Benz A-class. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A-class. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A-class. Mercedes-Benz

Opel Karl

Karl – доволі рідкісна сьогодні пропозиція в сегменті міських автомобілів. Це дуже маленький автомобіль з довжиною близько 3,7 м, від подібних моделей виробники останнім часом відмовляються. Якщо тільки не запропонувати покупцям стильний, практичний і надійний гетчбек, яким і виявився маленький Opel Karl. Виглядає машина просто, проте власників не засмучує.

Opel Karl. Opel

Opel Karl. Opel

Opel Karl. Opel

VW Golf

Один з кращих і найпопулярніших європейських автомобілів не міг не потрапити до списку найнадійніших гетчбеків. Volkswagen Golf, особливо в шостому поколінні, вийшов дуже вдалою пропозицією. Він не був дешевим новим, для покупки на вторинному ринку також доведеться накопичити коштів. Але автомобіль порадує надійністю і не завдасть великих проблем – особливо в разі базових моторів і механічної КПП.

VW Golf. VW

VW Golf. VW

VW Golf. VW

VW Golf Plus

Зручно, що Golf існує в декількох варіаціях. Для тих, кому потрібен максимально практичний автомобіль в компактному кузові, існує модель з приставкою Plus. Переваги (в тому числі надійність) ті ж, що і в стандартному Golf. Але салон – практичніший, а дизайн – простіший.

VW Golf Plus. VW

VW Golf Plus. VW

VW Golf Plus. VW

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про найнадійніші автомобілі, які обрали німецькі фахівці. Машини розподілили за віковими категоріями та перевірили мільйони примірників.