Найменший позашляховик Suzuki перетворили на вантажівку. Фото

Новий позашляховик Suzuki Jimny ненадовго покинув європейський ринок. Через невідповідність екологічним нормам продажі моделі довелося припинити. Але машина повернулася у вигляді легкої вантажівки.

Як повідомляє First Gear, двигун Suzuki Jimny викидає в атмосферу 173 г СО2 на 100 км. Йдеться про 1,5-літровий мотор потужністю 102 к.с.

При цьому на території Євросоюзу в дію вступають суворі норми, які забороняють перевищувати середній показник для модельного ряду в 95 г/км. В іншому разі виробника чекає великий штраф.

Але в секторі комерційного транспорту екологічні вимоги набагато лояльніші. Тому в компанії вирішили адаптувати Jimny до потреб вантажних перевізників. Таке рішення виявилося набагато дешевшим за вдосконалення силової установки.

Тепер в Європі маленький позашляховик Suzuki доступний лише з передніми кріслами, від яких металевою решіткою відгородили вантажний відсік об'ємом 863 л. При цьому з оснащення зник не тільки задній диван, але й автоматична КПП.

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