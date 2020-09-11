Топтеми:

Найменший позашляховик Suzuki перетворили на вантажівку. Фото

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Новини
3,8 т.
Suzuki Jimny перетворили на вантажівку, щоб уникнути штрафу

Новий позашляховик Suzuki Jimny ненадовго покинув європейський ринок. Через невідповідність екологічним нормам продажі моделі довелося припинити. Але машина повернулася у вигляді легкої вантажівки.

Як повідомляє First Gear, двигун Suzuki Jimny викидає в атмосферу 173 г СО2 на 100 км. Йдеться про 1,5-літровий мотор потужністю 102 к.с.

При цьому на території Євросоюзу в дію вступають суворі норми, які забороняють перевищувати середній показник для модельного ряду в 95 г/км. В іншому разі виробника чекає великий штраф.

Suzuki вирішила перевести Jimny в сегмент легких вантажівок.

Але в секторі комерційного транспорту екологічні вимоги набагато лояльніші. Тому в компанії вирішили адаптувати Jimny до потреб вантажних перевізників. Таке рішення виявилося набагато дешевшим за вдосконалення силової установки.

Тепер в Європі маленький позашляховик Suzuki доступний лише з передніми кріслами, від яких металевою решіткою відгородили вантажний відсік об'ємом 863 л. При цьому з оснащення зник не тільки задній диван, але й автоматична КПП.

У салоні тепер тільки два крісла і великий багажник.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про бюджетний седан Suzuki, який складе конкуренцію Renault Logan.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Новини автосвітуSuzukiпозашляховикнові автоавто
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook