Найменший кросовер Mercedes вразив потужним мотором

На Женевському автошоу компанія Daimler презентує спортивні версії Mercedes-AMG GLA 45 з потужними моторами.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Найменший кросовер в сім'ї Mercedes-Benz отримає дві нові спортивні версії від майстрів тюнінгу з Аффальтербаха.

Новий компактний кросовер Mercedes-AMG пропонується в двох версіях – 387-сильною GLA 45 і 421-сильною GLA 45 S media.daimler.com

Для версії Mercedes-AMG GLA 45 підготували форсовані 2-літрові турбомотори. Базова модель отримає двигун потужністю 387 к.с. і обертовим моментом 480 Нм. Більш потужна модифікація S має в своєму арсеналі 421 к.с. і 500 Нм відповідно.

Дволітрова турбірована "четвірка" є одним з найдосконаліших двигунів компанії media.daimler.com

Незалежно від версії, GLA 45 оснащена 8-ступінчастою АКП і повнопривідною трансмісією media.daimler.com

Обидва автомобілі також оснащені доопрацьованою повноприводною трансмісією AMG Performance 4Matic + з системою розподілу тяги AMG Torque Control, а вся міць мотора передається до ведучих коліс за допомогою 8-ступінчастої роботизованої коробки передач з двома зчепленнями AMG Speedshift DCT 8G.

Дізнатися Mercedes-AMG GLA 45 не складе труднощів завдяки власному аеродінамічному обвісу, виразному бамперу і стильним легкосплавним дисками media.daimler.com

З таким арсеналом GLA 45 здатний розвивати швидкість 250 або 270 км/год залежно від версії, а стрілка спідометра долає позначку 100 км/год через 4,4 (4,3) секунди після старту.

У заисимости від версії максимальна швидкість досягає 250 або 270 км/год media.daimler.com

Тримати потужні боліди під контролем допоможуть спортивні гальмівні механізми, а також система управління силовим агрегатом і шасі AMG Dynamic Select, що має 6 режимів: Slippery, Comfort, Sport, Sport +, Individual і Race.

Ззаду автомобіль прикрасив спойлер на даху, витончений дифузор і дві пари вихлопних патрубків діаметрів 82 мм (у верcіі S – 90 мм) media.daimler.com

Усічене спортивне кермо, алюмінієві педалі з перфорацією, оригінальна гамма кольорів – лише мала частина відмінностей GLA 45 від інших версій кроссовера media.daimler.com

У салоні можна виявити стильні "ковші", прикрашені вставками з полірованого алюмінію і жовтим декором, усічене спортивне кермо і фірмову цифрову приладову панель з двома екранами під загальним склом.

Салон в повній мірі підкреслює спортивний характер новинки media.daimler.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz підготувала конкурента Tesla.

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