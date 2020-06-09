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9 червня • оновлено в 21:25
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Найкрутіший Toyota RAV4 виявився агресивнішим за стандартний кросовер

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Кросовер Toyota RAV4 покращили в компанії Versus. Японські тюнери попрацювали над дизайном популярної моделі, яка тепер виглядає ще агресивніше в порівнянні зі стандартним авто.

Японські тюнери вміло підкреслили гострий характер дизайну кросовера Тойота РАВ 4. За рахунок геометричних накладок на кузов вигляд тепер здається стрункішим, а контрастний чорний колір окремих елементів додає ефектності.

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

drom.ru

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

drom.ru

Також в програму візуального доопрацювання увійшли колісні диски особливого дизайну діаметром 18, 19, 20 дюймів і гальмівні супорти, пофарбовані в яскравий жовтий колір.

Стандартний кросовер Toyota RAV4

Стандартний кросовер Toyota RAV4

Toyota

Не забили фахівці і про практичність – ефектний багажник на даху виглядає брутально і додає зручності в щоденній експлуатації. З цим елементом відмінно поєднується посилений передній бампер з додатковою світлотехнікою.

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

drom.ru

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

Тюнінг Toyota RAV4 від Versus

drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний і дорогий седан Toyota, який тепер зробили ще кращим.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota тюнінг кросовер нові авто авто
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