Головна Новини
27 грудня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Найкрутіший Suzuki Jimny показався на фото до прем'єри

736
Читати матеріал російською

Знаменитий позашляховик Suzuki Jimny отримав особливу модифікацію. Офіційно автомобіль представлять на спеціальному заході в Токіо 10-12 січня, однак побачити машину можна вже зараз.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за основу конструктори взяли Suzuki Jimny Sierra. Так в Японії називається глобальна версія позашляховика. Адже на домашньому ринку існує і вужчий автомобіль, який дозволяє вписатися в податкові пільги завдяки компактним габаритам.

Suzuki Jimny 2019 отримав нову модифікацію

Suzuki Jimny 2019 отримав нову модифікацію

globalsuzuki.com

Нова модифікація отримала назву Suzuki Jimny Sierra Marine Style, і тут неважко помітити морські мотиви. Власне, в першу чергу новий позашляховик відмінно підійде рибалкам. Про це говорять спеціальні футляри для вудок, встановлені на даху.

Основою для особливого позашляховика послужив Suzuki Jimny Sierra

Основою для особливого позашляховика послужив Suzuki Jimny Sierra

globalsuzuki.com

Новини
Suzuki Jimny заступив на службу в поліцію

Там же з'явилися аеродинамічний багажник і додаткова світлотехніка. Крім того, позашляховик Сузукі Джимні отримав посилені бампери, підготовку для установки лебідки, особливе забарвлення кузова, хромовані корпуси зовнішніх дзеркал і круті колісні диски на позашляхових покришках.

В Японії також можна купити Сузукі Джимні з пласкими колісними арками, завдяки яким автомобіль менш широкий в порівнянні з глобальною версією

В Японії також можна купити Сузукі Джимні з пласкими колісними арками, завдяки яким автомобіль менш широкий в порівнянні з глобальною версією

globalsuzuki.com

На даний момент невідомо, чи запропонує компанія в подальшому таку специфікацію до покупки. Цілком можливо, що цей автомобіль так і залишиться виставковим екземпляром.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини нові авто Suzuki позашляховик авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги