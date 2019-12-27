Найкрутіший Suzuki Jimny показався на фото до прем'єри

Знаменитий позашляховик Suzuki Jimny отримав особливу модифікацію. Офіційно автомобіль представлять на спеціальному заході в Токіо 10-12 січня, однак побачити машину можна вже зараз.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за основу конструктори взяли Suzuki Jimny Sierra. Так в Японії називається глобальна версія позашляховика. Адже на домашньому ринку існує і вужчий автомобіль, який дозволяє вписатися в податкові пільги завдяки компактним габаритам.

Suzuki Jimny 2019 отримав нову модифікацію globalsuzuki.com

Нова модифікація отримала назву Suzuki Jimny Sierra Marine Style, і тут неважко помітити морські мотиви. Власне, в першу чергу новий позашляховик відмінно підійде рибалкам. Про це говорять спеціальні футляри для вудок, встановлені на даху.

Основою для особливого позашляховика послужив Suzuki Jimny Sierra globalsuzuki.com

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Там же з'явилися аеродинамічний багажник і додаткова світлотехніка. Крім того, позашляховик Сузукі Джимні отримав посилені бампери, підготовку для установки лебідки, особливе забарвлення кузова, хромовані корпуси зовнішніх дзеркал і круті колісні диски на позашляхових покришках.

В Японії також можна купити Сузукі Джимні з пласкими колісними арками, завдяки яким автомобіль менш широкий в порівнянні з глобальною версією globalsuzuki.com

На даний момент невідомо, чи запропонує компанія в подальшому таку специфікацію до покупки. Цілком можливо, що цей автомобіль так і залишиться виставковим екземпляром.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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