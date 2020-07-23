Найкрутіший Mercedes побачили на вулиці до прем'єри
Mercedes S-class 2021 модельного року представлять офіційно восени. Чекати залишилося не так довго, але можливість вивчити деталі дизайну є вже зараз.
Автомобіль продовжує проходити дорожні випробування. Mercedes W223 намагаються приховувати камуфляжною плівкою, але в міру наближення прем'єри її на кузові залишається все менше. Тому багато елементів вже зрозумілі. До того ж, не так давно в мережі з'явилися фото нового Мерседеса майже без камуфляжу.
Традиційно великий седан Mercedes S-class займає місце флагману в модельному ряді німецької компанії. Автомобіль завжди дивує передовими технологіями, які потім поширюються на багато моделей світового автопрому.
Машина збереже впізнаваний силует. При цьому передня решітка збільшиться в розмірах, а фари стануть вужчими. Задні ліхтарі з горизонтальних замінять вертикальними, при цьому окремі секції будуть заходити на кришку багажника.
Один з найцікавіших елементів стайлінгу – висувні ручки дверей, які сьогодні є дуже модним елементом і з'являться на Mercedes S-class вперше.
Також виробник вже поширив перші фото салону Mercedes W223 2021.
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