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Найкрутіший Mercedes побачили на вулиці до прем'єри

Стас Сіділєв
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1,6 т.
Новий Mercedes S-class спіймали на дорозі. Фото: Motor1.com

Новий Mercedes S-class спіймали на дорозі. Фото: Motor1.com.

Mercedes S-class 2021 модельного року представлять офіційно восени. Чекати залишилося не так довго, але можливість вивчити деталі дизайну є вже зараз.

Автомобіль продовжує проходити дорожні випробування. Mercedes W223 намагаються приховувати камуфляжною плівкою, але в міру наближення прем'єри її на кузові залишається все менше. Тому багато елементів вже зрозумілі. До того ж, не так давно в мережі з'явилися фото нового Мерседеса майже без камуфляжу.

Традиційно великий седан Mercedes S-class займає місце флагману в модельному ряді німецької компанії. Автомобіль завжди дивує передовими технологіями, які потім поширюються на багато моделей світового автопрому.

На кузові Mercedes W223 2021 року майже не залишилося камуфляжу.

На кузові Mercedes W223 2021 року майже не залишилося камуфляжу. Фото: Motor1.com

Машина збереже впізнаваний силует. При цьому передня решітка збільшиться в розмірах, а фари стануть вужчими. Задні ліхтарі з горизонтальних замінять вертикальними, при цьому окремі секції будуть заходити на кришку багажника.

Один з найцікавіших елементів стайлінгу – висувні ручки дверей, які сьогодні є дуже модним елементом і з'являться на Mercedes S-class вперше.

Салон Mercedes W223.

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

Також виробник вже поширив перші фото салону Mercedes W223 2021.

Салон Mercedes W223.

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes W223.

Салон Mercedes W223. Фото: Mercedes-Benz

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