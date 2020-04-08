Найкрутіший кросовер Toyota показали на фото і відео

Великий кросовер Toyota Harrier 2021 модельного року підготували до прем'єри влітку, проте в мережі новий автомобіль вже розсекречено. SUV побудували на базі Toyota RAV4.

Незважаючи на використання платформи від компактного кросовера, нова Тойота буде більшою за свого донора. У четвертому поколінні Harrier витягнувся до 4740 мм, але виявився на 30 мм (1660 мм) нижчим. При цьому дорожній просвіт збільшився на 5 мм і тепер становить 195 мм.

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено Instagram autocorsa.id

У дизайні залишилися відсилання до Lexus RX. Незважаючи на те, що автомобілі зараз технічно не мають нічого спільного, в перших двох поколіннях Toyota Harrier представляв собою копію кросовера Лексус. Тепер же залишилося тільки нагадування в дизайні: елегантний подовжений кузов, обтічний силует і витягнута по горизонталі світлотехніка.

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено Instagram autocorsa.id

Toyota Harrier базується на платформі кросовера Тойота РАВ 4 toyota.com

Очікується, що в моторній гамі з'являться два бензинових двигуна об'ємом 2 л (атмосферний і турбо) та плагін-гібрид з ДВС на 2,5 л. Діапазон цін – 29-48 тис. доларів.

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