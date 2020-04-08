Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Найкрутіший кросовер Toyota показали на фото і відео

3.8т
Читати матеріал російською

Великий кросовер Toyota Harrier 2021 модельного року підготували до прем'єри влітку, проте в мережі новий автомобіль вже розсекречено. SUV побудували на базі Toyota RAV4.

Незважаючи на використання платформи від компактного кросовера, нова Тойота буде більшою за свого донора. У четвертому поколінні Harrier витягнувся до 4740 мм, але виявився на 30 мм (1660 мм) нижчим. При цьому дорожній просвіт збільшився на 5 мм і тепер становить 195 мм.

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено

Instagram autocorsa.id

У дизайні залишилися відсилання до Lexus RX. Незважаючи на те, що автомобілі зараз технічно не мають нічого спільного, в перших двох поколіннях Toyota Harrier представляв собою копію кросовера Лексус. Тепер же залишилося тільки нагадування в дизайні: елегантний подовжений кузов, обтічний силует і витягнута по горизонталі світлотехніка.

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено

Новий кросовер Toyota Harrier розсекречено

Instagram autocorsa.id

Toyota Harrier базується на платформі кросовера Тойота РАВ 4

Toyota Harrier базується на платформі кросовера Тойота РАВ 4

toyota.com

Очікується, що в моторній гамі з'являться два бензинових двигуна об'ємом 2 л (атмосферний і турбо) та плагін-гібрид з ДВС на 2,5 л. Діапазон цін – 29-48 тис. доларів.

OBOZREVATEL раніше розповідав про повністю дерев'яний позашляховик Toyota Land Cruiser 200.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто кросовер Toyota гібрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги