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6 квітня • оновлено в 15:07
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Найкрутіший кросовер Skoda перетворили у швидку допомогу

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Кросовер Skoda Kodiaq є найбільшим SUV чеського бренду. Модифікація RS до того ж робить його найбільш потужним представником лінійки. Тепер автомобіль перетворили на швидку допомогу.

Турбований дизельний двигун об'ємом 2 л розвиває 239 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Завдяки цьому медики зможуть швидко прибути на терміновий виклик навіть у віддалені та важкодоступні локації за будь-якої погоди, адже Skoda Kodiaq RS оснащено системою повного приводу.

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

skoda-auto.com

Два таких спортивних кроссовери з дизельним двигуном підготувала компанія Halls Electrical спеціально для британської санітарної авіації. У розпорядженні відомства вже є стандартні кросовери Шкода Кодьяк, Skoda Octavia і Superb.

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

skoda-auto.com

Зовні спеціальні Kodiaq RS легко відрізнити завдяки фірмовому окрасу швидкої допомоги з наклейками, які володіють світлоповертаючим ефектом.

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі

skoda-auto.com

Звичайні Skoda Kodiaq також працюють у швидкій допомозі

Звичайні Skoda Kodiaq також працюють у швидкій допомозі

hallselectrical.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Skoda швидка допомога кросовер нові авто авто
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