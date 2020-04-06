Найкрутіший кросовер Skoda перетворили у швидку допомогу

Кросовер Skoda Kodiaq є найбільшим SUV чеського бренду. Модифікація RS до того ж робить його найбільш потужним представником лінійки. Тепер автомобіль перетворили на швидку допомогу.
Турбований дизельний двигун об'ємом 2 л розвиває 239 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Завдяки цьому медики зможуть швидко прибути на терміновий виклик навіть у віддалені та важкодоступні локації за будь-якої погоди, адже Skoda Kodiaq RS оснащено системою повного приводу.
Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі
skoda-auto.com
Два таких спортивних кроссовери з дизельним двигуном підготувала компанія Halls Electrical спеціально для британської санітарної авіації. У розпорядженні відомства вже є стандартні кросовери Шкода Кодьяк, Skoda Octavia і Superb.
Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі
skoda-auto.com
Зовні спеціальні Kodiaq RS легко відрізнити завдяки фірмовому окрасу швидкої допомоги з наклейками, які володіють світлоповертаючим ефектом.
Skoda Kodiaq RS підготували до роботи у швидкій допомозі
skoda-auto.com
Звичайні Skoda Kodiaq також працюють у швидкій допомозі
hallselectrical.com
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