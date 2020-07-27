Найкрутіший Hyundai Santa Fe показали на фото
Кросовер Hyundai Santa Fe N Performance – ультимативна модифікація моделі, яка зовсім нещодавно зазнала глибокої модернізації.
Незважаючи на те, що великий кросовер отримав масу змін у дизайні, у салоні та навіть отримав іншу платформу, в компанії вирішили зробити новинку ще крутішою. Пакет N Performance одночасно додав агресивності та шику.
Зокрема, Hyundai Santa Fe 2021 модельного року в особливій специфікації отримав нові бампери, величезні 21-дюймові колісні диски унікального дизайну, спойлер, карбонові елементи в капоті та на корпусах зовнішніх дзеркал заднього огляду.
Особливе місце в програмі доопрацювань посідають червоні гальмівні супорти та спеціальна передня решітка. Все це має досить агресивний вигляд, однак золотисті акценти додають розкоші й трохи врівноважують відверту спортивність пакету N Performance.
Салон Hyundai Santa Fe 2021 після доопрацювання отримав оновлене оздоблення з алькантари, спортивні крісла та карбоновий декор.
Як розповідав OBOZREVATEL, найменший кросовер Hyundai оновився і отримав класні деталі.