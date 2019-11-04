Найкрутіший електромобіль: на відео показали, як він їде

Електромобілі – нова дійсність для транспорту. Принаймні, так вважають деякі експерти. Виявилося, що налаштовані на екологію EV можна зробити дуже емоційними.

OBOZREVATEL з'ясував, що для цього необхідно взяти за основу знаменитий спорткар. Chevrolet Corvette C7 відмінно підійде. Саме так і вчинили фахівці компанії Genovation (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Електричний Chevrolet Corvette C7 навіть вміє "диміти" Скріншот з відео

Для цього колишній двигун внутрішнього згоряння замінили електромотором на 800 к.с. і 973 Нм крутного моменту. Вся потужність подається на задні колеса за допомогою 8-ступінчастої автоматичної КПП.

На відео електромобіль "Шевроле Корвет" розігнався до 338 км/год. Це при тому, що автомобіль поважчав порівняно зі стандартною моделлю з ДВС приблизно на 500 кг. Але дивує інше – тиша, з якою суперкар набирає неймовірну швидкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ефектний електромобіль з Нідерландів із запасом ходу 800 км і сонячними панелями встановив світовий рекорд.

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