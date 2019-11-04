Головна Новини
4 листопада • оновлено в 21:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Найкрутіший електромобіль: на відео показали, як він їде

1.9т Читати матеріал російською

Електромобілі – нова дійсність для транспорту. Принаймні, так вважають деякі експерти. Виявилося, що налаштовані на екологію EV можна зробити дуже емоційними.

OBOZREVATEL з'ясував, що для цього необхідно взяти за основу знаменитий спорткар. Chevrolet Corvette C7 відмінно підійде. Саме так і вчинили фахівці компанії Genovation (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Електричний Chevrolet Corvette C7 навіть вміє "диміти"

Електричний Chevrolet Corvette C7 навіть вміє "диміти"

Скріншот з відео

Для цього колишній двигун внутрішнього згоряння замінили електромотором на 800 к.с. і 973 Нм крутного моменту. Вся потужність подається на задні колеса за допомогою 8-ступінчастої автоматичної КПП.

Новини
Ще краще: Volkswagen розповів про розвиток свого електромобіля

На відео електромобіль "Шевроле Корвет" розігнався до 338 км/год. Це при тому, що автомобіль поважчав порівняно зі стандартною моделлю з ДВС приблизно на 500 кг. Але дивує інше – тиша, з якою суперкар набирає неймовірну швидкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ефектний електромобіль з Нідерландів із запасом ходу 800 км і сонячними панелями встановив світовий рекорд.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Теги
авто електромобілі новини Chevrolet
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
супер кар дерьмо собачье .после пару заездов таких аккумулятор при ста процентов заряда останется процентов 10 мало того в такую ущербную машину с самым убогим рулевым только и осталось на тон свет отправиться
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel