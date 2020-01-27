Найкрутіші Skoda Octavia 2021 розсекретили раніше прем'єри

Зовсім скоро Skoda повинна представити спортивну і позашляхову версії нової Octavia 2 021. Однак вже зараз у нас є можливість подивитися на їх зовнішній вигляд

Фотографії ліфтбек Skoda Octavia RS та універсала Skoda Octavia Scout з'явилися на фанавом сайті forum.octaviaclub.cz. І, судячи з них, спортивна та кроссоверна Октавія будуть помітно відрізнятися від звичайної моделі (що, взагалі-то, не дивно).

Ліфтбек Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Так, у Skoda Octavia RS 2021 з'явиться інші бампери (більш "злі"), невеликий спойлер на кришці багажника, поямокутні патрубки вихлопу та оригінальні колісні диски. Крім того, опційно буде доступний тюнінг пакет "антіхром". А ось Skoda Octavia Scout зможе похвалитися збільшеним кліренсом (приблизно на 15 мм), "легким" пластиковим обвісом кузова та матово-сріблястими накладками у нижній частині бамперів.

Ліфтбек Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Універсал Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Універсал Skoda Octavia RS 2021 forum.octaviaclub.cz

Універсал Skoda Octavia Scout 2021 forum.octaviaclub.cz

Універсал Skoda Octavia Scout 2021 forum.octaviaclub.cz

Що стосується технічних характеристик, подробиць як таких немає, відомо лише, що заряджений ліфтбек вперше з'явиться у продажу у версії плагін-гібрид (а іменуватися він буде як Octavia RS iV): швидше за все, його оснастять 25-сильною установкою від Volkswagen Golf GTE. Крім того, в гамі очікується бензинова версія, з нею мотором поділиться Golf GTI – це буде 2,0-літровий двигун на аналогічні 245 к.с. Водночас універсал Octavia Scout 2020 вже в базі отримає повний привід.

Skoda Octavia 2020 skoda-storyboard.com

Як раніше заявили у самій Skoda, ліфтбек Octavia RS 2021 дебютує 3 березня на Женевському автосалоні, можливо, Scout покажуть там само.

Таким тизером Skoda анонсувала прем'єру зарядженого гібрида Octavia skoda-storyboard.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Skoda оголосила українські ціни на свій найменший кросовер.

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