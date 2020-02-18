Найкрутіші седани Toyota отримають начинку Mazda

Компанія Mazda допоможе Toyota з розробкою нових люкових моделей. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Йдеться про створення наступників Toyota Mark X і Crown. У наших краях ці моделі не дуже знайомі, проте самим японцям ці автомобілі добре знайомі. Причому впродовж багатьох років: седан Mark X випускався більше півстоліття, з з 1968 по 2019 рік, за цей час машина пережила зміну 11 поколінь і розійшлася загальним тиражем понад 6,5 млн од. У той же час Toyota Crown є ще більшим довгожителем: цей седан випускають донині, починаючи з 1955 року. На її рахунку – аж 15 поколінь.

Toyota Mark X - останній випущений седан bestcarweb.jp

Але повернемося до співпраці Toyota і Mazda. Компанії вже давно співпрацюють у сфері розробок (наприклад, Toyota Yaris, яка продається у США, є повним клоном Mazda 2, крім того у 2017 році обидві компанії створили спільне підприємство), однак на цей раз завдання стоїть складніше – Mazda належить подбати про підготовку технічного фундаменту для наступників Mark X і Crown.

Актуальний Toyota Crown bestcarweb.jp

Актуальний Toyota Crown bestcarweb.jp

Партнер Toyota візьметься за проектування задньопривідної платформи для цих новинок, а також створення двигунів: причому не тільки бензинової "шістки", але q дизельного мотора. Дана інформація виглядає досить дивно, враховуючи, що у Mazda немає такої платформи і подібних двигунів, але джерело запевняє, що саме таким шляхом і все і піде. При цьому логіка в такому рішенні є: об'єднання зусиль, судячи з усього, є єдиним можливим шансом налагодити необхідний обсяг випуск задньопривідних седанів – такий, щоб проект не був збитковим.

Можливий зовнішній вигляд наступника Toyota Crown bestcarweb.jp

Можливий зовнішній вигляд змінника Toyota Crown bestcarweb.jp

Деталей, так само як і термінів появи наступників Toyota Mark X і Crown, немає.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вже в наступному місяці Toyota представить маленький кросовер в стилі RAV4 – він буде конкурувати з Nissan Juke.

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