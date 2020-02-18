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18 лютого • оновлено в 18:11
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Найкрутіші седани Toyota отримають начинку Mazda

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Компанія Mazda допоможе Toyota з розробкою нових люкових моделей. Про це повідомляє сайт BestCarWeb.

Йдеться про створення наступників Toyota Mark X і Crown. У наших краях ці моделі не дуже знайомі, проте самим японцям ці автомобілі добре знайомі. Причому впродовж багатьох років: седан Mark X випускався більше півстоліття, з з 1968 по 2019 рік, за цей час машина пережила зміну 11 поколінь і розійшлася загальним тиражем понад 6,5 млн од. У той же час Toyota Crown є ще більшим довгожителем: цей седан випускають донині, починаючи з 1955 року. На її рахунку – аж 15 поколінь.

Toyota Mark X - останній випущений седан

Toyota Mark X - останній випущений седан

bestcarweb.jp

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Але повернемося до співпраці Toyota і Mazda. Компанії вже давно співпрацюють у сфері розробок (наприклад, Toyota Yaris, яка продається у США, є повним клоном Mazda 2, крім того у 2017 році обидві компанії створили спільне підприємство), однак на цей раз завдання стоїть складніше – Mazda належить подбати про підготовку технічного фундаменту для наступників Mark X і Crown.

Актуальний Toyota Crown

Актуальний Toyota Crown

bestcarweb.jp

Актуальний Toyota Crown

Актуальний Toyota Crown

bestcarweb.jp

Партнер Toyota візьметься за проектування задньопривідної платформи для цих новинок, а також створення двигунів: причому не тільки бензинової "шістки", але q дизельного мотора. Дана інформація виглядає досить дивно, враховуючи, що у Mazda немає такої платформи і подібних двигунів, але джерело запевняє, що саме таким шляхом і все і піде. При цьому логіка в такому рішенні є: об'єднання зусиль, судячи з усього, є єдиним можливим шансом налагодити необхідний обсяг випуск задньопривідних седанів – такий, щоб проект не був збитковим.

Можливий зовнішній вигляд наступника Toyota Crown

Можливий зовнішній вигляд наступника Toyota Crown

bestcarweb.jp

Можливий зовнішній вигляд змінника Toyota Crown

Можливий зовнішній вигляд змінника Toyota Crown

bestcarweb.jp

Деталей, так само як і термінів появи наступників Toyota Mark X і Crown, немає.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вже в наступному місяці Toyota представить маленький кросовер в стилі RAV4 – він буде конкурувати з Nissan Juke.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
Toyota Mazda
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