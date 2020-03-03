Найкрутіша Skoda Octavia 2021 повністю розсекречена

Компанія Skoda офіційно представила нове покоління зарядженої Октавії – Skoda Octavia RS iV 2021. Вперше в своїй історії модель стала гібридом.

Якщо раніше Octavia RS споряджалася потужними бензиновими і дизельними моторами, то тепер за її рух відповідає комбінація агрегатів: 1,4-літровий чотирициліндровий двигун TSI на 150 к.с. та електромотор потужністю 116 к.с., які сумарно видають 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Трансмісія нового авто – 6-швидкісний "робот" DSG.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Також до складу силової установки входить батарея об`ємом 13 кВтг, її вистачає на те, щоб нова Skoda Octavia RS могла пересуватися на одній електриці на відстань у 60 км (в циклі WLTP). Повна перезарядка АКБ від побутової розетки займе 6 год, але за допомогою терміналу Wallbox час можна скоротити до 3,5 год.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Динамічні характеристики Skoda Octavia RS 2021 знаходяться на такому рівні: розгін від 0 до 100 км/год – 7,3 сек, максимальна швидкість – 225 км/год.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Зовні і всередині заряджений ліфтбек схожий на звичайну версію, проте свої відмінності він, зрозуміло має: чорна радіаторна решітка (замість хромовано]), "злі" бампери, задній спойлер, дифузор, карбонова обробка передньої панелі, спортивні сидіння і кермо, контрастне оформлення інтер'єру зі вставками з алькантари і ін. При цьому вже в базі машина оснащується спеціальними світлодіодними протитуманними фарами, чорними легкосплавними дисками (штатно – 18 дюймів, додатково – 19-дюймів), а також червоними гальмівними супортами RS.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Поставки нової Skoda Octavia RS (і ліфтбек, і універсала) заплановані на кінець цього року. Пізніше у зарядженої моделі з'являться модифікації з ДВС – 2.0 TSI і 2.0 TDI.

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2021 skoda-storyboard.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL. Skoda не так давно вивела на ринок свій перший електромобіль, і він вже встиг здобути популярність.

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