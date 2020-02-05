Найкрутіша Skoda Octavia 2020 показана на офіційних картинках

Компанія Skoda опублікувала скетчі і деякі характеристики нової Skoda Octavia RS. Це буде спортивна Октавія 4 покоління, яка вперше в своїй історії стане плагін-гібридом.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Skoda Octavia RS 2020 буде доступна відразу в двох кузовних версіях – ліфтбек і універсал. На це вказують надані виробником зображення.

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Спортивна версія Octavia буде чітко впізнається з першого погляду. Опубліковані ескізи демонструють інший передній бампер з характерним рельєфом і великими вентиляційними отворами, спойлер на кришці багажника, змінений задній бампер і ряд акцентів чорного та червоного кольорів. Також новинку прикрасять "іменними" шильдиками "viRS".

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

У компанії з Млада-Болеслава повідомили, що нова Octavia vRS дебютує 3 березня на Женевському автосалоні, там її покажуть з плагін-гібридною силовою установкою потужністю 241 к.с., основою якого є бензиновий двигун 1.4 TSI. Пізніше у автомобіля буде звичайна бензинова і дизельна версія – з чотирициліндровими моторами 2.0 TSI і 2.0 TDI відповідно.

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

Skoda Octavia RS 2020 skoda-storyboard.com

До речі, крім нової Octavia RS, чехи покажуть в Женеві ще одну особливу Октавію – Octavia у відповіді Scout. Це універсал підвищеної прохідності, який отримав пластиковий обвіс, збільшений кліренс і, звичайно ж, повний привід.

До речі, як уже повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Skoda представила дуже маленький і дешевий кросовер, який буде конкурувати з Renault Duster.

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