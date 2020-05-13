Найгірший водій у світі "вбив" VW Passat менше ніж за хвилину

У мережі з'явився запис з камери спостереження, яка зафіксувала досить ефектне ДТП. Водій універсала VW Passat B8 буквально на рівному місці знищив свій автомобіль. Причому зробив він це без чиєїсь допомоги.

Випадок стався на одному з підземних паркінгів у Швейцарії. На ролику видно, як водій срібного Passat швидко в'їжджає на парковку, але не вписується в поворот і чіпляється об стіну. Після цього він починає судорожно крутити кермо, і машину кидає з боку в бік. Проїзд досить вузький, тому буквально кожен маневр супроводжується серйозним ударом автомобіля об бетон.

Найгіршим водієм в світі їздить на VW Passat B8 Гіф-зображення з відео

Через мить автомобіліст зупиняється, і все б нічого, але потім він з незрозумілих причин починає здавати назад, "продавлюючи" шлагбаум, при тому, що логічніше було б продовжити плавний рух вперед, де вже не було ніяких перешкод, а ще краще – повністю зупинитися . Зрозуміло, ці рухи також супроводжуються зіткненнями і навіть підскакуванні універсалу.

Все це дійство нагадує гру в пінг-понг, тільки в ролі ракетки в даному випадку виступає "бідний" VW Passat. Незрозуміло, чому водієві було так важко виїхати з гаража. Є підозра, що на якомусь етапі він переплутав педалі газу і гальма. Однак це не пояснює, чому водій систематично продовжував врізатися в бетонну стіну і бордюри – цілком можливо, що він перебував під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Як відзначили журналісти автомобільного сайту Carscoops, цей інцидент продемонстрував найгірші навички керування, які їм коли-небудь доводилося бачити.

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