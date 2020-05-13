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13 травня • оновлено в 16:38
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Найдовший автомобіль в світі повернуть до життя

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Найдовша машина в світі – "Американська мрія" – буде відновлена після кількох років забуття. Про це повідомляє портал Motor1.

Найдовший у світі автомобіль досягає в довжину 100 футів (30 м)

Найдовший у світі автомобіль досягає в довжину 100 футів (30 м)

motor1.com

Унікальний лімузин був створений в 90-х роках знаменитим автомобільний майстром тюнінгу Джеєм Орбергом. Основою для проекту послужив Cadillac Eldorado 1976 року. "Американська мрія" була офіційно визнана найдовшою машиною в світі, про що є відповідна запис в Книзі рекордів Гіннеса. Довжина авто становить 100 футів (30,5 м).

Лімузин виконаний з двох частин, що дозволяло перевозити машину на великі відстані. Для управління "Американської мрією" потрібно було два водія, два двигуна і 26 коліс. Передньопривідна конфігурація Eldorado дозволила відмовитися від складних карданних валів.

Найдовший у світі автомобіль брав участь в різних заходах

Найдовший у світі автомобіль брав участь в різних заходах

ststworld.com

Серед багатьох унікальних особливостей оригінального дизайну машини – галявина для гольфу, гідромасажна ванна, басейн і навіть вертолітний майданчик.

Завдяки зчленованою конструкції кузова, при транспортуванні авто розібрали на дві частини

Завдяки зчленованою конструкції кузова, при транспортуванні авто розібрали на дві частини

motor1.com

Найдовший у світі автомобіль відправився на реставрацію

Найдовший у світі автомобіль відправився на реставрацію

motor1.com

За три два десятиліття машина прийшла в жалюгідний стан. Перш автомобіль належав технічному центру-музею Autoseum, керівництво якого планував провести реставрацію, але не змогло знайти необхідного фінансування.

За довгі роки без руху автомобіль прийшов в жалюгідний стан

За довгі роки без руху автомобіль прийшов в жалюгідний стан

motor1.com

Новим власником раритету стал Майк Дезер, власник автомобільного музею в Орландо, штат Флорида. Дезер купив Caddy, і тепер Autoseum бере участь у відновленні машини.

Реставрацію унікального лімузина обіцяють завершити навесні наступного року

Реставрацію унікального лімузина обіцяють завершити навесні наступного року

motor1.com

Після відновлення автомобіль займе своє місце в експозиції музею в Орландо

Після відновлення автомобіль займе своє місце в експозиції музею в Орландо

motor1.com

Незважаючи на те, що через пандемію коронавируса роботи були тимчасово припинені, багато вже зроблено. Планується, що реставрація закінчиться навесні наступного року, і автомобіль прикрасить автомобільну колекцію Dezerland. Сподіваємося, що автомобіль знову буде виглядати також розкішно, як і 30 років тому.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили ретро лімузин Mercedes-Benz 600 з салоном сучасного Maybach.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Книга рекордів Гіннеса Cadillac ретро авто новини
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