Найдоступніший німецький кросовер отримав нову зовнішність і оснащення

Компанія Opel показала оновлену версію маленького кросовера Crossland X, який був представлений на початку 2017 року і став найдоступнішим німецьким кросовером ринку. "Базою" для оновленої версії послужив інший кросовер марки, який дебютував цього літа – Opel Mokka нового покоління.

"Кроссланд" отримав змінений зовнішній вигляд за зразком вищезгаданої Mokka: у нього з'явилася нова передня частина Vizor з характерною решіткою радіатора та світлодіодними фарами. Також відбулися зміни і ззаду: на машину встановили затемнені ліхтарі і великий шильдик "CROSSLAND" під логотипом Opel. Цікаво, що з проведенням редизайну "Опель" прибрав букву "X" з назви моделі. Тепер це просто Crossland.

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Крім цього, для моделі тепер доступні хромовані накладки на пороги, комплект нових коліс, а також псевдоспортивна комплектація GS Line + з чорними і червоними акцентами та ергономічними кріслами. До речі, про салон – в залежності від комплектації Crossland споряджається трьома мультимедійними системами: Radio BT, Multimedia Radio або Multimedia Navi Pro. Старші сумісні з Android Auto і Apple CarPlay.

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Габарити автомобіля колишні: довжина становить 4212 мм, ширина – 1764 мм, а висота – 1588 мм. Обсяг багажника – від 410 до 1 255 л.

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Оснащення моделі включає, серед іншого, камеру заднього виду, розширену систему допомоги при парковці, систему виявлення пішоходів і автогальмування, систему розпізнавання дорожніх знаків і попередження про виїзд зі смуги руху, а також контроль "сліпих" зон.

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

Нарешті, "Кроссланду" поліпшили керованість і переналаштували шасі. А ось двигуни ті, які були і раніше: 1,2-літровий мотор потужністю 83 к.с., 1,2-літровий турбодизель потужністю 130 к.с., а також 1,5-літровий турбодизель в версіях потужністю 110 і 120 к.с. (У молодшого "дизеля" трохи зросла потужність).

Opel Crossland 2021. Фото: Opel

У продаж Opel Crossland 2021 надійде на початку 2021 року. Зараз продається ще "старий" Opel Crossland, він коштує від 17,5 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Opel представив електричну версію моделі Corsa.