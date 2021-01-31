Найдоступніші кросовери сучасності: ціни на бюджетні моделі

Якщо залишити за дужками ажіотаж навколо електромобілів, яким ще довго доведеться вибиратися на олімп автомобільного ринку, найбільш популярним сегментом сьогодні є кросовери.

AutoOboz зібрав найдешевші моделі цього класу та з'ясував, скільки вони коштують. Ціна деяких бюджетних кросоверів дійсно вражає демократичністю, інші моделі трохи дорожчі, але пропонують багате оснащення. Всі вони гідні уваги. Кожна з представлених машин користувалася б високим попитом в Україні, якби надійшла в продаж, хоча дещо зі списку можна купити і в нас.

Suzuki S-Presso

Маленький японський кросовер створений для ринків, що розвиваються. Новинку виконали в дуже брутальному стилі, натхненному Suzuki Jimny. Завдяки цьому компактний S-Presso має вигляд сміливий і схожий на "справжній автомобіль".

Suzuki S-Presso на вигляд брутальний Suzuki

Проте на бездоріжжя з цією машиною краще не потикатися. Адже покупці можуть розраховувати лише на передній привод, та й колеса досить маленькі. Коштує Suzuki S-Presso $5200 в базовому виконанні. Дуже привабливо, правда?

S-Presso – доступний кросовер за $5200 Suzuki

Салон Suzuki S-Presso на вигляд простий, але практичний Suzuki

Кросовер оснащено мотором об'ємом 1 л потужністю 68 к.с. (90 Нм обертового моменту). У парі з ним працюють 5-ступенева МКПП або автоматична коробка. У салоні увагу привертає незвичайне кругле оформлення дисплея мультимедійної системи. Є підтримка сервісів Apple CarPlay і Andriod Auto.

Mahindra KUV100

Компактний індійський кросовер, який постає в тому ж сегменті, що й Suzuki S-Presso. Але коштує дорожче – від $8000. Та ми в Україні все одно не відмовилися б від такої незвичайної машини за ці гроші.

Mahindra KUV100 має дещо дивний вигляд Mahindra

Щоправда, не всі покупці погодилися б придбати Mahindra KUV100. Головний недолік моделі – неоднозначний дизайн. Кросовер не можна назвати відверто красивим. Щонайменше KUV100 своїм виглядом дивує, якщо не відштовхує. Силует перевантажений складними виштамповками на компактному кузові, а дизайн супроводжується дивними дрібними декоративними елементами на зразок хромованих "зубів" на решітці.

Інтер'єр KUV100 вийшов досить сучасним Mahindra

Козир Mahindra KUV100 – ціна $8000. Mahindra

Бензиновий 1,2-літровий двигун модифіковано у відповідності до суворих екологічних вимог, потужність – доволі гідні 83 к.с., що в поєднанні з компактними розмірами автомобіля може подарувати майже спортивний досвід експлуатації.

Renault Kwid

Kwid є найдешевшим кросовером Renault і одним із найдоступніших автомобілів у своєму сегменті. Головною метою компанії було створити дуже дешевий компактний автомобіль для молоді та небагатих сімей. Все вийшло, адже машина має чудовий вигляд і коштує всього $4000.

Renault Kwid – дуже дешева машина Renault

Завдяки нещодавньому рестайлінгу Renault Kwid отримав стильний сучасний дизайн і особливу модифікацію Climder, яку відрізняють яскраві кольорові акценти на кузові та в салоні.

Салон Kwid хоч і виконаний із простих матеріалів, але має гарний вигляд Renault

Renault Kwid постає в сегменті ультрабюджетних моделей Renault

Бюджетний кросовер пропонують із двигунами об'ємом 0,8 л потужністю 54 к.с. (72 Нм обертового моменту) або 1 л на 68 к.с. (91 Нм). Можна вибрати механічну й автоматичну КПП. В оснащенні є мультимедійна система з монітором діагоналлю 8 дюймів, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Renault Kiger

28 січня 2021 року французька компанія офіційно презентувала, мабуть, найважливішу модель нового року – кросовер Renault Kiger. Автомобіль коштує лише $7000, але, дивлячись на цю класну машину, повірити в таку цифру досить важко.

Renault Kiger – "гаряча" новинка 2021 року Renault

Новий Renault Kiger виконали в дуже ефектному дизайні. У передній частині "намалювали" велику решітку та дворівневу світлотехніку зі стильними вузькими денними ходовими вогнями. Задні ліхтарі зробили у вигляді С-подібних блоків, які нагадують дорожчий і більший кросовер Renault Captur.

Дизайн Renault Kiger вийшов ефектним Renault

У салоні Kiger все дуже знайоме Renault

Салон виконаний у сучасному стилі й нагадує інші моделі компанії. Машину будуть поставляти на ринок із двома модифікаціями 1-літрового двигуна: у безнаддувному виконанні потужність складає 72 к.с., з турбіною – 100 к.с. Довгоочікувана новинка, яка точно сподобається покупцям.

Hyundai Venue

Найменший кросовер Hyundai вийшов стильним автомобілем. На індійському ринку модель оцінили в $10 000. Це зовсім небагато, але з 2021 року компактний Venue доступний і в Україні. Щоправда, в нас за новинку доведеться заплатити щонайменше $18 000. Річ у тому, що для нашої країни заявлена глобальна модифікація. Наприклад, у США така машина коштує від $17 000.

Hyundai Venue – маленький сучасний кросовер Hyundai

Крім ефектної зовнішності, корейський кросовер отримав затишний і добре оснащений інтер'єр. У рух Hyundai Venue призводить бензиновий чотирициліндровий 1,6-літровий двигун потужністю 120 к.с., який працює в парі з механічною КПП або варіатором.

Салон Venue має чудовий вигляд Hyundai

Hyundai Venue легко привертає погляди Hyundai

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