Найдоступніші кросовери сучасності: ціни на бюджетні моделі

Якщо залишити за дужками ажіотаж навколо електромобілів, яким ще довго доведеться вибиратися на олімп автомобільного ринку, найбільш популярним сегментом сьогодні є кросовери.

AutoOboz зібрав найдешевші моделі цього класу та з'ясував, скільки вони коштують. Ціна деяких бюджетних кросоверів дійсно вражає демократичністю, інші моделі трохи дорожчі, але пропонують багате оснащення. Всі вони гідні уваги. Кожна з представлених машин користувалася б високим попитом в Україні, якби надійшла в продаж, хоча дещо зі списку можна купити і в нас.

Маленький японський кросовер створений для ринків, що розвиваються. Новинку виконали в дуже брутальному стилі, натхненному Suzuki Jimny. Завдяки цьому компактний S-Presso має вигляд сміливий і схожий на "справжній автомобіль".

Проте на бездоріжжя з цією машиною краще не потикатися. Адже покупці можуть розраховувати лише на передній привод, та й колеса досить маленькі. Коштує Suzuki S-Presso $5200 в базовому виконанні. Дуже привабливо, правда?

Кросовер оснащено мотором об'ємом 1 л потужністю 68 к.с. (90 Нм обертового моменту). У парі з ним працюють 5-ступенева МКПП або автоматична коробка. У салоні увагу привертає незвичайне кругле оформлення дисплея мультимедійної системи. Є підтримка сервісів Apple CarPlay і Andriod Auto.

Компактний індійський кросовер, який постає в тому ж сегменті, що й Suzuki S-Presso. Але коштує дорожче – від $8000. Та ми в Україні все одно не відмовилися б від такої незвичайної машини за ці гроші.

Щоправда, не всі покупці погодилися б придбати Mahindra KUV100. Головний недолік моделі – неоднозначний дизайн. Кросовер не можна назвати відверто красивим. Щонайменше KUV100 своїм виглядом дивує, якщо не відштовхує. Силует перевантажений складними виштамповками на компактному кузові, а дизайн супроводжується дивними дрібними декоративними елементами на зразок хромованих "зубів" на решітці.

Бензиновий 1,2-літровий двигун модифіковано у відповідності до суворих екологічних вимог, потужність – доволі гідні 83 к.с., що в поєднанні з компактними розмірами автомобіля може подарувати майже спортивний досвід експлуатації.

Kwid є найдешевшим кросовером Renault і одним із найдоступніших автомобілів у своєму сегменті. Головною метою компанії було створити дуже дешевий компактний автомобіль для молоді та небагатих сімей. Все вийшло, адже машина має чудовий вигляд і коштує всього $4000.

Завдяки нещодавньому рестайлінгу Renault Kwid отримав стильний сучасний дизайн і особливу модифікацію Climder, яку відрізняють яскраві кольорові акценти на кузові та в салоні.

Бюджетний кросовер пропонують із двигунами об'ємом 0,8 л потужністю 54 к.с. (72 Нм обертового моменту) або 1 л на 68 к.с. (91 Нм). Можна вибрати механічну й автоматичну КПП. В оснащенні є мультимедійна система з монітором діагоналлю 8 дюймів, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

28 січня 2021 року французька компанія офіційно презентувала, мабуть, найважливішу модель нового року – кросовер Renault Kiger. Автомобіль коштує лише $7000, але, дивлячись на цю класну машину, повірити в таку цифру досить важко.

Новий Renault Kiger виконали в дуже ефектному дизайні. У передній частині "намалювали" велику решітку та дворівневу світлотехніку зі стильними вузькими денними ходовими вогнями. Задні ліхтарі зробили у вигляді С-подібних блоків, які нагадують дорожчий і більший кросовер Renault Captur.

Салон виконаний у сучасному стилі й нагадує інші моделі компанії. Машину будуть поставляти на ринок із двома модифікаціями 1-літрового двигуна: у безнаддувному виконанні потужність складає 72 к.с., з турбіною – 100 к.с. Довгоочікувана новинка, яка точно сподобається покупцям.

Найменший кросовер Hyundai вийшов стильним автомобілем. На індійському ринку модель оцінили в $10 000. Це зовсім небагато, але з 2021 року компактний Venue доступний і в Україні. Щоправда, в нас за новинку доведеться заплатити щонайменше $18 000. Річ у тому, що для нашої країни заявлена глобальна модифікація. Наприклад, у США така машина коштує від $17 000.

Крім ефектної зовнішності, корейський кросовер отримав затишний і добре оснащений інтер'єр. У рух Hyundai Venue призводить бензиновий чотирициліндровий 1,6-літровий двигун потужністю 120 к.с., який працює в парі з механічною КПП або варіатором.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найнадійніші кроссовери в світі. З цими моделями майже не виникає проблем, вони дійсно рідко потребують серйозного ремонту.