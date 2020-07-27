Найдорожчий у світі позашляховик з України помітили в Москві

В Україні вже налічується з десяток найдорожчих позашляховиків у світі – Rolls-Royce Cullinan. І ось один з них несподівано помітили в Москві.

Судячи з мітки геолокації, позашляховик на київських номерах був сфотографований на підземному паркінгу одного з готелів російської столиці. Відповідне фото опублікував Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Rolls-Royce Cullinan на київських номерах, помічений в Москві. Скріншот публікації

У коментарях користувачі соцмережі активно обговорюють знімок, деякі з них задаються питанням, як такий розкішний автомобіль опинитися в Москві – чи доставили його на поїзді або літаку, або ж він дістався своїм ходом.

Відзначимо, що Rolls-Royce Cullinan коштує в Україні від 420 000 доларів. Це не тільки найдорожчий, але і один з найпотужніших позашляховиків у світі – він оснащений 6,7-літровим двигуном V12, який видає 571 к.с. і 850 Нм. З 0 до 100 км/год Каллінан розганяється за 5.2 секунди. У модельній ієрархії марки Cullinan розташувався між Phantom і Ghost.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що біля аеропорту "Київ" помітили два найдорожчих позашляховика в світі.