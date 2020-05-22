Найдорожчий у світі позашляховик можна купити за ціною Duster

Розкішний Rolls-Royce Cullinan еоштує понад 300 000 доларів, що робить його найдорожчим серійним позашляховиком у світі. Однак, тепер він доступний і у дуже дешевій версії – за ціною нового Renault Duster. Щопрвда, є нюанс.

Йдеться не про повноцінний, Rolls-Royce Cullinan, а його зменшену версію, виконану у масштабі 1 8. Але все ж це справжній Роллс – круту "модельку" виготовляє сам британський виробник.

Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1: 8 Rolls-Royce

Іграшковий Каллінан зроблений з ще більшою скрупульозністю, ніж оригінал. На його створення йде 450 годин – це більше половини того часу, який потрібен на складання справжнього позашляховика. Машинка складається з більш ніж 1000 деталей і відрізняється високою деталізацією. Буквально кожна її деталь відточується майстрами до досконалості.

Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1: 8 Rolls-Royce

Навіть кузов масштабної моделі фарбується вручну, причому передбачено аж 40 000 варіантів забарвлення. І це тільки стандартних – при бажанні можна замовити власний, неповторний відтінок.

Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1: 8 Rolls-Royce

Велика частина навісних елелементов кузова і салону, а також світлотехніка – повністю функціональні (навіть у порогах є підсвічування). Інтер'єр оздоблений справжнім деревом і шкірою, на сидіннях є вишивка. Під капотом знаходиться точна копія справжнього мотора.

Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1: 8 Rolls-Royce

Виробник поки не називає ціну Rolls-Royce Cullinan в масштабі 1: 8, але фірмовий бутик компанії в Каліфорнії вже приймає замовлення на новинку за ціною від 17 100 до 27 360 доларів. Важко повірити, але вартість варіюється через опції – у цієї іграшки вони теж передбачені.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що н а Rolls-Royce Cullinan в Україні спостерігається величезний попит – всю квоту вже розкупили.

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