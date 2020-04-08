Найдорожчий позашляховик у світі зняли в українському райцентрі

Rolls-Royce Cullinan є найдорожчим серійним позашляховиком у світі, і, вочевидь, побачити такий автомобіль можна лише у містах, що мають статус великого фінансового центру. Однак, бувають й виключення.

В Україні ж зустріти "Каллінан" часто можна в таких містах, як Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро (в нашій країні таких машин налічується вже кілька десятків). Однак нещодавно один позашляховик Роллс-Ройс зняли у Новоград-Волинському – невеликому районному центрі Житомирської області (станом на 2020 рік населення цього міста складає 55 790 осіб). Відповідний знімок опублікував Instagram-канал auto_novograd.

Rolls-Royce Cullinan в невеликому райцентрі України instagram.com/auto_novograd

Втім, у автомобіля не місцева, а столична реєстрація – вочевидь, що він приїхав з Києва. Тим не менш, зустріти такий позашляховик у невеликому місті – у будь-якому випадку незвично.

Конкретно цей позашляховик володіє ексклюзивним двоколірним забарвленням кузова; оснащений 5,3-метровий дорожній лайнер 6,75-літровим твін-турбо двигуном V12 потужністю 571 к.с. (при 850 Нм). Витрата машини становить 15 л на 100 км, зате динаміка розгону вражає – 5,2 сек до "сотні". Вартість Rolls-Royce Cullinan в Україні – без малого 11,5 млн грн.

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Cullinan press.rolls-roycemotorcars.com

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