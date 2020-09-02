Найдорожчий позашляховик Chery показали на фото

Chery Tiggo 8 Plus – новий флагманський кросовер бренду і найдорожчий позашляховик китайської компанії. До цієї машини найдорожчим SUV залишався Chery Tiggo 8.

Новинка являє собою модернізовану версію "Вісімки". На модель, яку використали в основі, новинка схожа тільки при погляді в профіль. У той же час передня частина і корма повністю перероблені.

Новий Chery Tiggo 8 Plus виглядає агресивнішим за свого попередника завдяки великій восьмикутній передній решітці, вузьким фарам і новим повітрязабірникам у бампері. Ззаду з'явилися інші ліхтарі, змінилася форма дверцят багажника.

Новинка заснована на Chery Tiggo 8. Фото: Chery

Довжина / ширина / висота – 4722 мм / 1860 мм / 1745 мм. Колісна база дорівнює 2710 мм. Під капотом встановлено 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю 195 к.с. На ринок новий кросовер може вирушити до кінця 2021 року.

Новий кросовер Chery виявився найбільшим у лінійці. Фото: Chery

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про новий бюджетний кросовер Chery, який коштує лише $7000.