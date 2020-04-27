Найдорожчий Lexus у світі продають майже без пробігу
На фото зображений один з найбільш рідкісних автомобілів у світі – Lexus LFA, який виробляли в 2010-2012 роках. Конкретний екземпляр продають в Німеччині, пробіг становить 870 км.
Машина привертає увагу не тільки футуристичним дизайном, який і через 10 років виглядає дивовижно, але і дзеркальним покриттям кузову. Купити такий Лексус було неможливо. Тому його єдиний власник вирішив показати свій тонкий смак та звернувся за допомогою в стороннє тюнінг-ательє.
Звісно, це смаківщина. Проте, підозрюємо, новий покупець для збереження колекційної цінності все ж побажає позбавитися від вульгарного хрому. У будь-якому випадку, цей японський суперкар є дивовижним придбанням не тільки завдяки дизайну. Адже конструкція машини справді видатна.
Божевільний 4,8-літровий V10 потужністю 560 к.с. вийшов настільки високообертальним, що в компанії вирішили відмовитися від аналогового тахометру, стрілка якого просто не встигала за обертами мотору, на користь цифрового щитка приладів – до того, як це стало повсюдним явищем у світовому автопромі.
Тепер один з цих 500 неймовірних автомобілів виставили на продаж – за ціною 1 050 000 євро. Дорого? Варто відзначити, що Lexus LFA визнаний одним з кращих суперкарів у світі. Його ім'я надовго вписане в історію автомобілебудування, а обмежений тираж підкреслює ексклюзивність.
Поки ці автомобілі продавали ще новими, ціна становила близько 350 000 євро. Варто відзначити, що Лексус в результаті нічого не заробив на LFA – модель не розроблялася як комерційний проєкт, а повинна була продемонструвати конструкторський потенціал японської компанії. З цим завданням суперкар впорався відмінно, проте багато хто досі чекає на наступника Lexus LFA. Ми також.
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