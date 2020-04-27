Найдорожчий Lexus у світі продають майже без пробігу

На фото зображений один з найбільш рідкісних автомобілів у світі – Lexus LFA, який виробляли в 2010-2012 роках. Конкретний екземпляр продають в Німеччині, пробіг становить 870 км.

Машина привертає увагу не тільки футуристичним дизайном, який і через 10 років виглядає дивовижно, але і дзеркальним покриттям кузову. Купити такий Лексус було неможливо. Тому його єдиний власник вирішив показати свій тонкий смак та звернувся за допомогою в стороннє тюнінг-ательє.

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Звісно, це смаківщина. Проте, підозрюємо, новий покупець для збереження колекційної цінності все ж побажає позбавитися від вульгарного хрому. У будь-якому випадку, цей японський суперкар є дивовижним придбанням не тільки завдяки дизайну. Адже конструкція машини справді видатна.

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Божевільний 4,8-літровий V10 потужністю 560 к.с. вийшов настільки високообертальним, що в компанії вирішили відмовитися від аналогового тахометру, стрілка якого просто не встигала за обертами мотору, на користь цифрового щитка приладів – до того, як це стало повсюдним явищем у світовому автопромі.

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Тепер один з цих 500 неймовірних автомобілів виставили на продаж – за ціною 1 050 000 євро. Дорого? Варто відзначити, що Lexus LFA визнаний одним з кращих суперкарів у світі. Його ім'я надовго вписане в історію автомобілебудування, а обмежений тираж підкреслює ексклюзивність.

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Старий Lexus LFA продають. Дорого drom.ru

Поки ці автомобілі продавали ще новими, ціна становила близько 350 000 євро. Варто відзначити, що Лексус в результаті нічого не заробив на LFA – модель не розроблялася як комерційний проєкт, а повинна була продемонструвати конструкторський потенціал японської компанії. З цим завданням суперкар впорався відмінно, проте багато хто досі чекає на наступника Lexus LFA. Ми також.

У фірмовому білому кольорі Lexus LFA виглядає краще lexus.com

У фірмовому білому кольорі Lexus LFA виглядає краще lexus.com

Як розповідав OBOZREVATEL, на продаж виставили єдину в світі поліцейську Ferrari.

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