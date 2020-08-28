Найдорожчий китайський автомобіль оцінили в $1,45 млн

Сергій Іванов Новини 14:25, 28.08.2020

Преміум-бренд Hongqi, що входить до складу концерну FAW Group, має намір налагодити випуск лімітованої партії гібридних суперкарів S9, вартістю $ 1,45 млн. Про це повідомляє СarNewsChina.

Концепт Hongqi S9 на автошоу у Франкфурті в 2019 р. Фото:
obozrevatel.com

Нагадаємо, що прототип середньомоторного купе Hongqi S9 презентували восени минулого року на Франкфуртському автошоу. Автомобіль створений в точній відповідності зі світовими трендами – в основі лежить шасі з композитних матеріалів, а зовнішні кузовні панелі виготовлені з карбонового волокна.

Автомобіль отримав кузов з композитних матеріалів і скляні панелі на даху. Фото:
obozrevatel.com

У рух перший серійний китайський суперкар буде приводити гібридна силова установка. Вона включає в себе 4-літровий V8 з турбонаддувом і додатковий електромотор. Сумарна потужність такого тандему становить близько 1400 к.с. За словами творців, автомобіль зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди, а максимальну швидкість обіцяють не менше 400 км/год.

Замість звичних дзеркал використовуються камери, вбудовані в бічні аеродинамічні елементи. Фото:
obozrevatel.com

Виробництво візьме на себе стартап Silk EV, а відповідну угоду з FAW Group було підписано навесні нинішнього року. Спільне підприємство розташується в рідному для Hongqi місті Чанчунь. Виготовляти гібридний суперкар планують почати в наступному році.

Купе виділяється цікавими дизайнерськими рішеннями. Фото:
obozrevatel.com
Всього планується виготовити 70 екземплярів гібридного суреркара. Фото:
obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hongqi готує до Пекінському автошоу розкішний седан.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Попурі до Дня Незалежності потрапило в черговий скандал через неправильно вказаного автора пісні

Степанов сказав, скільки масок на день потрібно дитині в школі

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Зеленський отримав чорний пояс із карате

Ада Роговцева присвятила жалісний вірш загиблим захисникам України