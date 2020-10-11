Найдорожчі кросовери загнали на справжнє бездоріжжя: що з цього вийшло

YouTube-канал SUV Battle піддав позашляховим випробуванням найдорожчі кросовери сучасності. У тесті брало участь сім моделей класу преміумSUV, і кожна з них по-своєму показала себе на оф-роуді.

Отже, як випливає з відео, на випробування вийшли такі моделі: Audi Q7 / Q8, BMW X5 / X6, Jeep Grand Cherokee, Lexus RX 350, Range Rover Sport, Mercedes GLE, а також Volvo XC90. Це справді найдорожчі та найкращі автомобілі у своєму роді. Вони володіють великими розмірами, потужними двигунами, просунутими електронними помічниками й чудовими ходовими якостями. Однак якщо всі ці якості їм добре допомагають на асфальті, то за межами доріг – картина дещо інша (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Блогери влаштували батл дорогих кросоверів на бездоріжжі. Скриншот відео

І ось що показав тест. Jeep Grand Cherokee пройшов перешкоду швидко й без проблем, тому незабаром він покинув бій переможцем. А от іншим машинам довелося несолодко – через поєднання складних умов і великої маси їм не вистачало тяги й потужності. Здивували хіба що BMW X6, який пробирався по бездоріжжю краще, ніж X5, а також Audi Q8 – вона теж досить легко подолала перешкоду. Найпотужніший Range Rover очікувано проїхав оф-роуд впевнено і спокійно, Volvo XC90 – довго "вилазив", але в остаточному підсумку все ж зміг перетнути фінішну, а ось Lexus здався майже відразу. Mercedes GLE також було важко, але врешті-решт він упорався з труднощами.

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